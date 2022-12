Marcus Kleveland vant Big Air i USA

Snowboardstjernen Marcus Kleveland imponerte i de to siste finalehoppene og tok en overlegen seier i verdenscuprennet i Big Air i USA lørdag.

NTB, VG

19 minutter siden

Nordmannen fikk det ikke til i sitt første forsøk, men mestret presset og ble belønnet med 93,25 og 91,00 poeng for de to siste. Det ga ham seieren med hele 11,25 poengs margin til amerikanske Chris Corning på 2.-plass.

Ian Mattoli fra Italia fikk dagens høyeste poengsum med 94,75, men måtte ta til takke med tredjeplassen. De to beste poengsummene for hver utøver er tellende.

– Det var litt nervepirrende da jeg ikke fikk til det første forsøket, men jeg er superglad for at jeg lyktes med to triks som er nye for meg. Det var en god dag for meg, sa Kleveland i et intervju med arrangøren vist på Viaplay.

Han kommenterte at nivået er blitt så høyt at utøverne tar sjanser i jakten på seier.

– Det er blitt litt skremmende, faktisk, man må ha en 1800 for å ha en sjanse. Vi risikerer livet, må jeg si, men det er en god følelse når man lykkes, sa han.

Fredag vant Birk Ruud friskikjørernes Big Air-finale i Copper Mountain, og med Sebastian Schjerve på 3.-plass, så det har vært gode norske dager i bakken i Colorado.