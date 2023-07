Hovland uenig med superstjerne: − Må leve med de valgene du tar

KLØFTA (VG) En av golfens aller største stjerner, Rory McIlroy (34), mener spillere som var lojale mot PGA-touren bør belønnes. Viktor Hovland (25) er ikke enig.

TAKKET NEI: Viktor Hovland synes ikke han skal ha noen belønning for at han takket nei til enorme pengesummer fra LIV-touren.





Forrige måned ble det kjent at den amerikanske PGA-touren skulle slå seg sammen med den omstridte saudiarabiske LIV-tour.

PGA-spillerne som valgte å gå over til LIV fikk svimlende pengebeløp, mens de som ble igjen på den amerikanske touren ikke fikk noe som helst.

Derfor mener mange at de som var lojale, blant dem Viktor Hovland, nå fortjener en kompensasjon. Hovland er dog ikke enig:

− Jeg synes egentlig ikke det. Det er litt sånn at man har ulike valg i livet, og du må leve med de valgene du tar. Sånn sett synes jeg ikke at man bør bli belønnet for å ha vært lojal egentlig. Men det er ingen som vet hva som skjer. Jeg skal bare spille golf jeg og forsøke å bli bedre, sier Hovland til VG.

Den norske golfstjernen er for tiden i Norge og deltok i kjendisturneringen «Wright Invitational» lørdag.

Lørdag tok verdenstreer Rory McIlroy til orde for at PGA bør kompensere for spillere som valgte å vise lojalitet overfor touren, i et intervju med Sky Sports.

Det er også spekulert i at McIlroy takket nei til flerfoldige milliarder, men han benekter at han fikk et tilbud.

– Jeg er ikke en av de som har fått tilbud fra LIV, men de gutta som ble tilbudt masse penger og forholdt seg lojale overfor PGA-touren ... jeg mener, noe må bli gjort for dem, sier nord-iren til Sky Sports.

Fakta Derfor er LIV Golf kontroversielt LIV-touren er finansiert av det saudiarabiske regimet.

Saudi-Arabia er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Landet beskyldes for gjentatte og vedvarende menneskerettighetsbrudd.

Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag.

På direkte spørsmål om han mener det bør være en økonomisk kompensasjon for de lojale PGA-spillerne, svarer han følgende:

– Ja, jeg tror det. Optimalt sett er det dét vi snakker om.

Norske Hovland takket nei til et lukrativt tilbud. Eurosport-kommentator og tidligere golfproff Per Haugsrud spekulerte overfor VG i at det dreide seg om et milliardbeløp.

KRITISK: Rory McIlroy har gått hardt ut mot den saudiarabiske golf-touren LIV.

Hovland er enig i at det kan se litt urettferdig ut at de som forlot PGA fikk gedigne pengesummer, og at det foreløpig virker som de bare kan komme tilbake uten noen form for «straff».

− Ja, men det er jo det som er da. At ingen vet foreløpig om de vil få en straff eller ikke. Men igjen: Hadde man hatt ekstremt lyst på pengene, så kunne man bare tatt dem. Man må leve med de valgene man tar i livet, svarer Hovland.

I utgangspunktet ble Hovland skjermet for spørsmål om LIV-touren på den norske veldedighetsturneringen, men 25-åringen fra Ekeberg i Oslo svarte litt om temaet likevel.

− Ble du like overrasket som alle oss andre da PGA og LIV valgte å slå seg sammen?

− Tja ... Jeg så den kanskje komme en gang i fremtiden, men at det kom akkurat der og da må jeg innrømme var litt overraskende, vedgår den norske golfstjernen.