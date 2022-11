Ruud gikk på ny smell: Muligheten til legende-møte glapp

(Lorenzo Musetti– Casper Ruud 4–6, 6–4, 6–4) Casper Ruud (23) la godt an til å møte en av tennishistoriens aller største i kvartfinalen i Paris Masters fredag, men så glapp det.

TILBAKE: Casper Ruud møtte Lorenzo Musetti i Paris torsdag. Og tapte.

3. nov. 2022 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

For en kvartfinale det kunne blitt. Om Novak Djokovic gjør jobben som forventet mot russeren Karen Khatsjanov senere torsdag, kunne Ruud fått sin fjerde mulighet til å slå Djokovic.

Men det blir italienske Lorenzo Musetti som får møte den serbiske legenden, om Djokovic vinner i ettermiddag.

– Jeg er veldig stolt av denne seieren, sier Musetti på Eurosports sending, og la til at han stresset litt i første sett, men jobbet med å beholde roen.

– Jeg prøvde å benytte meg av de mulighetene Casper ga meg, sier Musetti.

Det klarte han godt.

MOTSTANDER: Italienske Lorenzo Musetti mot Casper Ruud i Paris torsdag.

Og det ble en merkedag for Musetti, dette var første gang han slo en topp 5-spiller. Den 20 år gamle italieneren er ingen hvem som helst, han er allerede nummer 23 i verden.

Kjæresten Maria Galligani og trener Pedro Clar Rosselló fulgte Casper Ruud arrow-outward-link fra tribunen, de så 23-åringen redde et par breakballer i første sett. Før han selv brøt serven til Musetti mot slutten av første sett og sikret seg en god start på kampen da han tok det første settet.

Alle de beste spillerne i verden er med i Paris Masters 1000, som er det høyeste turneringsnivået bak Grand Slam. Ruud er nummer fire på verdensrankingen, men møtte sin unge motspiller med respekt.

– Alle slagene hans er ganske komplette. Han er høy og server godt. Jeg venter tøff motstand, sa Ruud på Eurosports sending før kampen.

Og det fikk Ruud rett i. Musetti er god. Og han ble bedre og bedre utover kampen. I andre sett brøt han serven til Ruud på stillingen 2–2, og bragte litt nerve inn i kampen. Men Ruud brøt tilbake på første mulighet, dermed sto det 3–3 i andre sett etter en time og 13 minutter.

Men italieneren, som nylig vant ATP 250 i Napoli, hyllet sin norske motstander før kampen.

– Han har hatt en utrolig sesong. Men jeg er klar for kampen. Jeg håper å lage show, sa Musetti på Eurosport.

Foran tredje og avgjørende sett fikk Ruud litt behandling på sidelinjen. Med noen voldsomme trykk nederst på magen mot hoften på den venstre siden.

Og det funket bra, for Ruud startet med å sette et blankt servegame. Men så var det italieneren som leverte varene igjen.

De to hadde møtte hverandre én gang tidligere, Ruud slo Musetti i en kvalifiseringskamp (6–1, 6–4) i ATP Masters 1000 i Roma i 2019.

Vinneren i Rolex Paris Masters reiser hjem med 8,65 millioner kroner i pemiepenger, nummer to får med seg 4,72 millioner kroner.

LEGENDE: Novak Djokovic er hjertelig til stede i Paris Masters. Her etter seieren mot Maxime Cressy.

Ruud har slitt etter finalen arrow-outward-link i US Open, men i Paris er spillet stigende og han slo hjemmehåpet Richard Gasquet i to strake sett onsdag, etter et spennende tiebreak arrow-outward-link i andre sett. Men torsdag ble det full stopp.

– Det har vært litt tøffe tak de siste ukene og månedene. Sånn er idrett, det er opptur og nedtur, sa Ruud til VG nylig og forklarte nedturen etter US Open arrow-outward-link .