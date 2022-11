Solbakken gråt etter mulig siste hjemmekamp i Glimt

(Bodø/Glimt – Viking 5–4) Ola Solbakken (24) spilte mest sannsynlig sin siste hjemmekamp for Bodø/Glimt. I intervjusonen etter den spinnville kampen mot Viking tok han til tårene.

6. nov. 2022 18:51 Sist oppdatert 18 minutter siden

Tårene rant nedover kinnene til Ola Solbakken da han kom bort til intervju med NRK arrow-outward-link etter 5–4-seieren mot Viking.

– Det blir nok siste kampen min her. Hundre prosent sikkert er det ikke, men ganske sikkert. Det er trist. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Solbakken til NRK.

Solbakken har vært tre år i klubben. På de årene har han vunnet Eliteserien to ganger, og opplevd store bragder i Europa. Kontrakten til kantspilleren går ut på nyåret.

TRIST: Ola Solbakken var tydelig preget etter kampen mot Viking.

– Jeg er takknemlig for jobben de har gjort for meg, og fornøyd over jobben jeg har gjort her. Jeg kunne ikke kommet til noe bedre plass, fortsatte han.

Det har vært mye spekulasjoner over hva det neste steget blir. Flere italienske journalister har over lang tid hevdet at han er tilnærmet klar for Roma. arrow-outward-link Selv påstår han at ingen ting er avgjort ennå.

– Vet ikke. Vi har ... Det står ... Eller, vi vet ikke ennå, sa han til NRK.

ENORM SESONG: Hugo Vetlesen har scoret 16 mål i Eliteserien denne sesongen.

Ni mål, fem av dem til Glimt, og to scoringer på Hugo Vetlesen. Det ble en ellevill kamp på Aspmyra.

– Det testet hele følelsesregisteret i dag, sa Vetlesen til Discovery etter kampen og legger til:

– Viking skal ikke score fire mål på oss. Det er absurd at vi scorer fem mål, er det fem mål vi scorer?

STOR KAMP: Kevin Kabran hadde en strålende kamp for Viking, med sine to scoringer.

Det så svært mørkt ut for Glimt. Med tyve minutter igjen lå de under 2–4 på Aspmyra.

Så startet opphentingen som vil bli husket en god stund i Bodø. Etter 70 spilte minutter satte Runar Espejord inn reduseringen. Ti minutter senere satte Albert Grønbæk inn 4–4.

Det var Glimt sin store spiller denne sesongen som fullbyrdet snuoperasjonen. Etter å ha mottatt en støttepasningen fra Solbakken, limte Vetlesen ballen i det lengste krysset fra hjørnet av sekstenmeteren. Om det var innlegg eller skudd han prøvde på var det ingen på Aspmyra som brydde seg om. Tre poeng sørget for at Glimt beholdt annenplassen.

– Jeg prøver å curle den på lengste - til en medspiller, men så går den i mål. Det var flere som sa jeg har gullhår i ræva, sa Vetlesen og lo.

Rosenborg vant 4–2 mot Jerv, og er med det fremdeles ett poeng bak Bodø/Glimt før den siste serierunden.