Ferdige i Bremnes: – Det har vore krevjande

Geirmund Brendesæter og Magnar Aaland får ikkje forlenga kontraktane sine for 3. divisjonslaget Bremnes.

Geirmund Brendesæter og Magnar Aaland (til v.) skal ikkje trena Bremnes neste sesong.

21. okt. 2022 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vore eit konfliktfylt år for Geirmund Brendesæter og Magnar Aaland som trenarar for Bremnes IL. Sportsleg tok dei laget opp i 3. divisjon, og med ein kamp att av sesongen er det klart at dei unngår nedrykk.

Men fredag meldte klubben at dei to ikkje får fornya kontrakt som trenarar når den går ut etter årets sesong.