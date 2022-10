– Jeg er rosenborger. Med hud og hår

Slekta heier på Molde. Svigersønnen spiller for dem. Kjetil Rekdal er imidlertid krystallklar, 28 år etter at han selv bidro til begrepet «rævvafotball» - for nettopp Molde.

Tilbake i byen han slo gjennom: Kjetil Rekdal.

23. okt. 2022 13:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er her nå. Rosenborger. Med hud og hår.

Det er fredag på kunstgresset ved Lerkendal. Her har spillerne holdt hus de siste dagene, nettopp fordi det er plast-underlag om to dager.