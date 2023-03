Haaland reiser hjem fra landslagssamlingen – mister kampene mot Spania og Georgia

Erling Braut Haaland hadde smerter i lysken etter FA-cupkampen mot Burnley. Haaland reiser dermed hjem fra landslagssamlingen.

Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge under en trening med herrelandslaget i fotball før EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Spania og Georgia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

21.03.2023 09:03

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag morgen.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand.

Landslagssjef Ståle Solbakken er lei seg på spissens vegne.

– Erling tok det tungt da han skjønte at han ikke kunne være med å fighte for laget. Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppa til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier Solbakken.

Dunderform

Landslagssjefen samlet mandag spillerne sine i Marbella foran de to viktige landskampene som venter. Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

Haaland har vært i dunderform. Lørdag scoret han hattrick da Manchester City slo Burnley 6-0 i FA-cupen. Midt i forrige uke banket han inn fem mål i mesterligamøtet med Leipzig. Den kampen endte 7-0.

Solbakken ble imponert over det han så i Leipzig-kampen.

– Han sto på riktig sted på tre cornere. Det som kanskje var ekstremt med Leipzig-kampen var den poweren han viste den timen han spilte, blant annet i forhold til den stopperen alle i VM snakket så høyt om og som er veldig god, sier landslagssjefen.

Spilleren han snakker om er kroaten Josko Gvardiol.

Strålende

Solbakken er klar på at Haaland har levert like solid på landslaget.

– Vi kan ikke klage på noe av det han har gjort. Han hadde et strålende landslagsår. Han scoret vel ni-ti mål på åtte kamper, sier landslagssjefen mandag.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.