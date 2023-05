Cavendish-fighten Kristoff aldri glemmer: – Fikk så ørene flagret

Sykkelkongen Mark Cavendish legger opp ved sesongslutt. Alexander Kristoff kaller briten en av tidene største og husker en verbal kraftsalve særs godt.

Aleksander Kristoff og Mark Cavendish har vært i mange spurtduller.

22.05.2023 16:00

Cavendish offentliggjorde beslutningen om å avslutte karrieren på en pressekonferanse i Italia onsdag. Briten er en av sykkelsportens aller største navn og har utkjempet en haug intense dueller med Alexander Kristoff.

Nordmannen har stor respekt for konkurrentens formidable karriere. I Tour de France har han samme antall etappeseirer som legendariske Eddy Merckx. Tallet er utrolige 34.

Alexander Kristoff peker på at Cavendish har levert sine triumfer i en periode der rytterne i sykkelfeltet har vært mer spesialiserte. På Merckx sin tid vant de beste alle typer løp.

– Å være en spesialisert rytter og vinne så mange etapper i ritt som Touren, er imponerende. Det er det ikke tvil om, sier Kristoff til NTB.

– Cavendish har også vunnet et monument som Milano-Sanremo, så han har vist allsidighet i karrieren sin. I spurtene har han utvilsomt vært den beste i sin epoke, legger han til.

Oppe blant de største

Den norske stjernesyklisten nøler samtidig med å plassere Cavendish helt på toppen i sykkelhistorien.

– Han er oppe blant de største navnene som er der. Han har absolutt vært en av de største. Det er likevel vanskelig å si at han er størst, for du har jo Froome og andre som har vunnet andre typer løp. Men han har vært den største spurteren. Det er det ikke tvil om, sier Kristoff.

Selv har han utkjempet mange slag med veteranen fra Isle of Man.

– Jeg har spurtet mange ganger mot ham, men føler ikke at jeg har vært helt på hans nivå i spurtene. Han har vel stort sett slått meg hver gang, smiler Kristoff – og før han legger til:

– Jeg har kanskje glimtet til noen ganger, og jeg husker det var noen år der vi var ganske «close». Jeg slo han så vidt i Qatar i 2016, og jeg har også en annenplass bak Cavendish i Giroen.

Hissig type

På spørsmål om det er noen episoder med briten Kristoff husker spesielt godt, trekker han igjen på smilebåndet.

– Han er jo en ganske hissig type. Jeg husker han var sur på meg etter at jeg mente han krasjet med vilje i Tour de France en gang. Da fikk jeg så ørene flagret. Han laget en krasj, men han prøvde vel ikke å krasje. Samtidig syntes jeg det var unødvendig der jeg så episoden bakfra.

Kristoff hyller også Cavendish for måten han i mange tilfeller har manøvrert seg fram til seier i trange situasjoner.

– Han har tatt mye risiko opp gjennom, og han har hatt sine krasjer. Det er kjørestilen hans. Samtidig har han også lyktes mange ganger med å komme seg gjennom små hull og vinne. Det virker dessuten som han er god til å falle, for han slår seg nesten aldri, sier Kristoff.

Rørt Cavendish

Totalt har Cavendish 53 individuelle etappeseirer i Grand Tour-rittene Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Han ble verdensmester i 2011 og har syklet for flere storlag. Foran årets sesong skrev han under for Astana etter at satsingen rundt det franske B & Hotels-KTM-lagte kollapset.

– Sykling har vært livet mitt i over 25 år. Jeg har levd en drøm, sa en rørt Cavendish på mandagens pressekonferanse.

Han kom dit sammen med kona Peta og barna.

– Syklingen har gitt meg muligheten til å se verden og møte utrolige mennesker, mange av dem er jeg stolt av å kalle mine venner. Jeg elsker sporten mer enn du kan forestille deg, fortsatte Cavendish.

Briten har tatt 161 proffseirer i karrieren.

Fakta: Hvem er Mark Cavendish?