Verdensrekordholder til Bislett Games

De regjerende olympiske mesterne Andre De Grasse og Wayde van Niekerk står i spissen for råsterke felt på 200 og 400 meter under årets Bislett Games.

RASK: Sør-afrikaneren Wayde van Niekerk kommer til Bislett Games midt i juni. Han er regjerende OL-mester og verdensrekordholder på 400 meter.

23.05.2023 10:30

Det kan komme til å gå fort under det tradisjonsrike storstevnet i hovedstaden 15. juni. På 200-meteren har seks av løperne i startfeltet personlige rekorder på under 20 sekunder.

På den doble distansen stiller fem mann til start med bestenoteringer på under 44 sekunder.

Canadiske Andre De Grasse er den største stjernen på 200 meter. Han er regjerende OL-vinner og har 19,62 som personlig rekord.

OL-GULL: Andre De Grasse ble olympisk mester på 200 meter i Tokyo i 2021.

Sølvvinneren fra Tokyo-OL og VM i Eugene, Kenny Bednarek fra USA, har løpt på 19,68 som best. Amerikanske Erriyon Knighton har samtidig den beste personlige rekorden av alle med 19,49. Det er den femte beste tiden noensinne. Knighton tok bronse i siste VM. Luxolo Adams fra Sør-Afrika (19,82), jamaicaneren Andrew Hudson (19,87) og Alexander Ogando fra Den dominikanske republikk (19,91) er de andre med bestenoteringer under 20 sekunder. Italienske Filippo Tortu (20,10) er rangert som den best europeiske løperen i Bislett-startfeltet.

På den doble distansen frontes startlisten av verdensrekordholderen Wayde van Niekerk. Han vant OL-gullet med 43,03 i Tokyo.

Amerikanske Champion Allison har 43,70, mens Kirani James fra Grenada har løpt på 43,74. James har gull, sølv og bronse fra OL og VM på merittlisten.

Zambiske Muzala Samukonga (43,91) og Anthony Zambrano fra Colombia (43.93) er de øvrige med personlig beste under 44 sekunder.

Andre De Grasse har løpt på Bislett før: