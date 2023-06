FIFA øker billettmengden til VM

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) legger neste uke ut ytterligere 250.000 billetter til kvinnenes verdensmesterskap i Australia og New Zealand.

KLAR: Ada Hegerberg skal spille VM for Norge.





02.06.2023 09:56

Det til tross for at billettsalget ikke har vært som ønsket for lederne av VM. Totalt er det solgt 930.000 billetter til mesterskapet, men bare 220.000 av dem er til kamper i New Zealand.

I alt skal 29 av 64 kamper arrangeres i landet, blant annet åpningskampen mellom Norge og New Zealand i Auckland 20. juli.

– Hvis det er noe som holder meg våken om nettene så er det at folk i New Zealand må utnytte denne muligheten til det fulle, sier turneringsdirektør Jane Patterson, ifølge AFP.

Det har ikke stoppet Fifa fra å øke billettsalget med ytterligere 250.000. Disse billettene er fordelt ut på alle 64 kamper.

Paula Hansen, som er leder i New Zealands fotballforbund, både tror og håper at noen arenaer kommer til å bli utsolgt. Hun sier at fans i landet ofte kjøper billetter sent. Det er 48 dager til mesterskapet sparkes i gang.