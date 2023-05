– Vi rekker fingeren til dem og gir f.... Da får vi det til gang på gang

To ildsjeler i hver sin bygd får æren for at fredagens kamp faktisk kan finne sted, selv om «ingen» hadde tro på dem.

Vegard Ottermo (t.v.), Johan Sjøbakk Lund og Mats Winnberg gleder seg enormt til fredagens oppgjør på Elneshøgda.

18.05.2023 10:15

HELGÅDAL: – Det hadde ikke vært noe lag i bygdene uten disse to. De er hovedårsakene til at vi i det hele tatt har seniorlag.

Det sier Markabygda-spiller Johan Sjøbakk Lund, og viser til ildsjelene i hvert av de to lagene. Han snakker om Helgådals Vegard Ottermo og Markabygdas Mats Winnberg.