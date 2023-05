Nora (16) tok kampen for jentene: Det ble full seier

Nå får jenter som vil satse på ishockey et skoletilbud på lik linje med guttene. Men for Nora Haugerud Morset kommer endringen for sent.

Nora Haugerud Morset (16) tok i februar et oppgjør med forskjellsbehandling av gutter og jenter innen ishockey-sporten i Trøndelag. Hun møtte Adresseavisen sammen med mamma Linda Haugerud.

14.05.2023 16:48

– Jeg er veldig glad for at skolen vil åpne opp for jenter og bli med på å gi oss hockeyjenter et løft, sier Nora Haugerud Morset.

Ishockeytalentet er på landslagssamling, og har nettopp fått videreformidlet følgende melding rektor Herdis Floan ved Strinda videregående skole har sendt til Adresseavisen: