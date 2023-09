Går trolig rett inn på laget: - Sjansene er store

Ole Selnæs (29) har satt et avtrykk på direkten etter sine første dager av RBK-comebacket.

Ole Selnæs gleder seg til kamp mot Glimt. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 14:14

Han pådro seg en legghøne onsdag, RBKs nye nummer ti.

Men fredag trente han for fullt, og nå bekrefter trener Svein Maalen at Selnæs er høyaktuell for å starte storkampen mot Glimt om to dager: