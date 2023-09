Hjemvendte hockeystjerner spriter opp ligaen: – Veldig kult

JORDAL (VG) Med et par landslagsspillere og et stortalent tilbake i Norge, gleder til og med rivalene seg over at ligaen blir rikere.

PÅ PLASS I STAVANGER: Mathias Trettenes (t.h.) er tilbake hos de regjerende mesterne. Her for Norge sammen med Storhamar-spiller Andreas Martinsen under VM i mai. Vis mer

Når pucken slippes for seriestart fredag, er det nemlig med flere profiler tilbake på den norske isen.

Landslagsspillerne Mathias Trettenes og Michael Haga har signert for henholdsvis Stavanger Oilers og Frisk Asker, mens stortalentet Martin Johnsen er klar for å starte seniorkarrieren for fullt i Storhamar.

– Det synes jeg er veldig kult. Jeg har spilt med både Trettenes og Haga i mange VM, og de er knallgode spillere. Det er bra for ligaen. Johnsen i Storhamar ser veldig spennende ut, og det er alltid morsomt å få opp litt unge spillere som er gode. Det er kult, sier Vålerenga-profil Martin Røymark til VG.

Både Trettenes og Haga tok straffer da Norge på sensasjonelt vis slo Canada i ishockey-VM i mai:

– Det er bare positivt. Det kommer attraksjoner tilbake til ligaen, og det er ikke bare utlendinger som kommer til ligaen for å gjøre ligaen mer spennende, sier Storhamars Patrick Thoresen til VG og fortsetter:

– Det er norske gutter som har gjort det bra i utlandet, og som nå har valgt å komme hjem. Det bør alle lag dra nytte av. Forhåpentligvis kommer det enda flere folk på kampene for å se sånne artister som det.

Haga er den som har vært ute klart lengst. 31-åringen legger ti år i Sverige, Finland og Østerrike bak seg.

Han hadde tilbud fra både Frisk og Vålerenga, men valget falt på laget fra fødebyen – som han debuterte for tilbake i 2009.

– Jeg er jo fra Asker, og det var vel en av de store grunnene. Og så er det hva klubben vil de neste årene med å bli et topplag. Den reisen har jeg lyst å være med på, sier Haga til VG om klubbvalget – og gleder seg samtidig over at Trettenes også har kommet hjem.

HJEMME IGJEN: Etter ti år i utlandet er Michael Haga tilbake i norsk hockey. Her er løperen for Norge i fjorårets VM. Vis mer

Trettenes forlot Stavanger Oilers etter seriegullet i 2020, og tar med seg erfaring fra to år i Sveits og ett år i Finland.

29-åringen forteller at han er motivert for å hoppe inn i det han beskriver som «nye Oilers», der Anders Gjøse har tatt over som hovedtrener etter Todd Bjorkstrand.

– Jeg synes Oilers med Gjøse i spissen ser veldig spennende ut. Det er et prosjekt jeg vil være en del av. Samtidig har jeg fått familie, og det er litt andre faktorer som gjør at valget om å komme hjem veier litt tyngre, sier Trettenes til VG.

GULL I BLIKKET: Mathias Trettenes spilte sist for Stavanger Oilers da de ble seriemestere i 2020, en sesong der sluttspillet ble avlyst grunnet coronapandemien. Vis mer

19-åringen Martin Johnsen har skaffet seg erfaring fra noen kamper på toppnivå i Sverige (SHL) og i Champions Hockey League på sine tre år i Färjestad.

Nå synes han det er deilig å være tilbake i hjembyen Hamar, og han ser frem til å ta steget opp på seniornivå på permanent basis. Og etter hat trick i debuten mot Sparta i en treningskamp i sommer, har forventningene til talentet blitt store.

– Nå har jeg spilt juniorhockey i tre år, så da synes jeg det var på tide å ta steget opp. Jeg synes bare det er gøy at folk har forventninger. Jeg har også forventninger til meg selv om å levere, sier Johnsen til VG.