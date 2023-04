Petter Thoresen med skumle planer: – Det er dette som er drømmen

Han gjorde Oilers til et gullag. Nå skal Petter Thoresen (61) gjøre alt han kan for å snyte Oilers for NM-gullet.

Petter Thoresen legger følelsene og forholdet til gamleklubben Oilers til side når NM-finalene starter mandag kveld.

03.04.2023 14:05

DNB ARENA: – Vi har nok ikke råd til å slå av litt for kjentfolk nå i finalene. Vi må heller skru til enda litt. Og konkurranseinstinktet, det er på plass.

Storhamar-treneren gliser godt og er i storform før han søndag setter kursen for Stavanger der mandagens første NM-finale spilles.