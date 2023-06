Sverre (16) var ønsket i EM for 19-åringer. Derfor sa RBK nei

I samråd med RBK har Sverre Nypan takket nei til å spille U19-EM for Norge. Nå forklarer både han og Kjetil Rekdal hvorfor.

Sverre Nypan er høyaktuell for å starte mot Stabæk søndag. Vis mer

– Det var med tungt hjerte at vi svarte som vi gjorde, for vi vil gjerne ha spillere på landslag. Og at Sverre var ønsket i EM-troppen, er fortjent. Det har han vist hos oss, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen.

– Det hadde selvsagt vært artig, og det er også en anerkjennelse. Men jeg er enig i avgjørelsen, sier Nypan selv.