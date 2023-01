Pangstart for Glenn Solbergs Sverige i håndball-VM

(Sverige - Brasil 26–18) Glenn Solbergs Sverige er regnet som storfavoritter i håndball-VM, og da stjernemålvakten Andreas Palicka (36) stengte buret var det lite Brasil kunne gjøre.

12.01.2023 21:58 Oppdatert 12.01.2023 22:14

Den norske treneren styrer de regjerende europamesterne, og Sverige var følgelig klare favoritter da de møtte Brasil på hjemmebane.

Håndball-VM spilles delvis i Sverige og delvis i Polen, og Sverige har fått ha sine innledende kamper i Göteborg.

Det lugget imidlertid til tider litt i svenskenes angrepsspill, i en kamp der målvaktene i begge endene av banen imponerte. Men utover den andre omgangen stengte Andreas Palicka det svenske buret fullstendig igjen, samtidig som den store profilen Jim Gottfridsson tok ansvar fremover.

Hjemmepublikummet responderte med å jevnlig brøle «Palicka» taktfast gjennom det siste kvarteret av kampen.

Brasil greide ikke å henge med da svenskene festet grepet mot slutten av kampen, og det ble til slutt en oppskriftsmessig seier til de gul- og blåkledde. Og Palicka avsluttet med kruttsterke 49 prosent i redningsprosent.

Målvakt Andreas Palicka viste seg nok en gang som en matchvinner for Sverige.

Treneren Solberg har vakt oppsikt før kampen ved å hevder at Sverige ikke engang er en av hans tre favoritter til å ta gullet.

– Det finnes åtte, ni lag som kan ta medalje, og det er tre lag som skiller seg ut og er større favoritter enn de andre, sa han til svenske Aftonbladet før VM-premieren.

På spørsmål om hvem han mener er favorittene, svarte nordmannen Danmark, Spania og Frankrike.

Konfrontert med Solbergs uttalelse, svarer de danske spillerne Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard at de tror nordmannen kun sier dette for å lette på presset for svenskene.

Sverige-profil Jim Gottfridsson avgjorde mot Brasil. Han gjorde seg bemerket i EM-finalen da han holdt en flammende siste timeout, der han ba lagkameratene spille «för hela ditt j**** liv».

Sverige vant gullet i fjor etter en intens EM-finale mot Spania, som ble avgjort i siste minutt da svenskene satte inn 27–26-målet. Et litt skadepreget Norge ble da nummer fem. I år er har Jonas Wille kunnet velge fra en skadefri tropp, der både Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen er tilbake.

Norge innleder VM med kamp mot Nord-Makedonia fredag kveld klokka 20.30. Den kampen sendes på TV 3 og Viaplay. Samtidig starter Danmark sitt VM mot Belgia.

Også Island kommer til VM med en sterk tropp, og er regnet som en outsider i medaljekampen. De fikk en god start på VM da Portugal ble slått 30–26.

Alle resultater fra dagens kamper i håndball-VM:

Kapp Verde - Uruguay 33–25

Saudi-Arabia - Slovenia 19–33

Chile - Iran 24–25

Ungarn - Sør-Korea 35-27

Island - Portugal 30–26

Sverige - Brasil 26–18

Spania - Montenegro 30–25

