Idrettsprofilen fra Trondheim tar pause

Anders Eggan vant tittelkampen på Tapperiet sist helg. Nå legger han boksehanskene på hylla.

Proffbokser Anders Eggan sier at nok er nok: Nå skal han fokusere på to jobber og livet som pappa.

21 minutter siden

– Boksingen blir nok lagt på hyllen for en stund, men jeg kjenner det sitter langt inne å si at jeg legger opp. Hvem vet, kanskje det blir et comeback om litt.

Det sier proffbokser Anders Eggan til Adresseavisen.