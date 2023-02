Mamma Donna om Super (Bowl)-brødrene: – Det kommer nok noen tårer

OSLO/PHOENIX (VG) Donna Kelce (70) nektet lenge Travis (33) og Jason (35) å spille amerikansk fotball. Nå blir hun den første moren som opplever at sønnene møtes i Super Bowl.





11.02.2023 18:59

– Det kommer nok noen tårer og blir veldig emosjonelt, sier en rørt mor til TODAY.

Hun har fått en spesiallaget drakt med Kansas City Chiefs på fremsiden, og Philadelphia Eagles på baksiden. Begge sønnenes draktnummer er på.

Det skrives nemlig historie på VG+ Sport-sendte Super Bowl LVII natt til mandag.

Philadelphia Eagles-center Jason Kelche møter lillebror og Kansas City Chiefs-tight end Travis på State Farm Stadium i Arizona. Det er første gang i Super Bowls 56-årige historie at to brødre møter hverandre i gigantkampen.

STOLT MOR: Donna Kelce har fått mye oppmerksomhet foran storkampen der hun har en sønn på hvert lag.

Blant de drøyt 60.000 på tribunen sitter familien, og særlig for mamma Donna, og pappa Ed, blir det en helt spesiell kamp.

– Jeg heier på det laget som har ballen, sier mamma Donna med et digert smil.

Begge sønnene har nemlig offensive roller i sine respektive lag, og er på banen når de angriper.

Det er litt under to år som skiller guttene i alder. Oppveksten i Westlake, Ohio, la grunnlaget for at de endte opp med toppidrett, ifølge moren.

Fakta Super Bowl Den avgjørende finalen som kårer sesongens NFL-mester.

Da Ne England Patriots slo Seattle Seahawks 28–24 1. februar 2015 var det over 114 millioner TV-seere i USA.

Det er Super Bowl-kamper på hele «topp 30-listen» bortsett fra siste episode av M*A*S*H fra 1983.

Fjorårets finale ble ifølge NFL.com estimert til å ha over 208 millioner TV-seere verden over.

New England Patriots og Pittsburgh Steelers har vunnet Super Bowl flest ganger – seks hver.

Patriots har vært i flest finaler med sine elleve.

Buffalo Bills spilte fire strake finaler fra 1990 til 1993, men tapte alle.

Green Bay Packers vant den første Super Bowl i januar 1967 da de slo Kansas City Chiefs 35–10.

Norske Jan Stenerud vant Super Bowl i 1970. Da var han kicker for Kansas City Chiefs. Vis mer

– Alt var en konkurranse. Hvem som kom til bordet først, hvem som fikk grafset til seg den siste kyllingvingen, hvem som skulle sitte foran i bilen. Det var typisk søskenkonkurranse. Travis prøvde alltid å få storebroren til å gi ham oppmerksomhet. Det var mye konkurranse, men det er vel sånn gutter er, sier hun.

– Det blir ikke så annerledes. Super Bowl blir bare som en ny slåsskamp i bakgården, sier Travis Kelce til et samlet pressekorps, der VG var til stede.

Travis og Jason Kelce har også en podkast sammen. Der forsnakket storebror seg:

Moren har tidligere fortalt at sønnene fra meget ung alder drev med «all mulig idrett», blant annet ishockey. Jason var det største hockeytalentet og hadde muligheten til å flytte til Canada for å satse der, men mamma sa bestemt nei.

Et enda mer bestemt nei fikk guttene da de ville begynne med såkalt «pee wee football», amerikansk fotball for barn i tidlig skolealder.

Donna mente det var fare for skader fordi treninger og kamper var dårlig organisert. Hun ga ikke etter for presset fra guttene som allerede da «elsket fotball».

VINNER UANSETT: Donna Kelce kan juble uansett hva som skjer på søndag, men hvem heier hun mest på? Eagles, tror Travis Kelce.

Men da sønnene var 12–13 år gamle fikk de lov til å begynne med idretten de nå er store stjerner i. Travis pekte tirsdag på nettopp det at han fikk spille mange idretter i oppveksten er noe av grunnen til at han har blitt så god som han er.

Straffet etter skoleslurv

De begynte å spille på samme lag for University of Cincinnati i 2009, men Travis fikk en brutal straff av mamma da han hadde slurvet med skolearbeidet og fikk ikke være med i fotballsesongen.

– Det var fordi han strøk i fransk. Jeg sa «nei, kompis – du dummet deg ut og skal betale for dette», fortalte hun nylig i et intervju med New York Times.

Oppdragelsen har tydeligvis satt sine spor, og etter hvert ble de altså NFL-stjerner. Super Bowl er et av verdens aller mest populære og største arrangement, og Donna mener hun skal klare å nyte øyeblikkene.

EMOSJONELL: Donna Kelce.

– Jeg er en ekte fotballfan, og dette kommer til å bli fantastisk. De har begge allerede vunnet Super Bowl før, så dette skal bare nytes. Det vil opplagt være en av dem som reiser hjem med knust hjerte, men de får ikke skryte av dette rundt Thanksgiving-bordet, la hun til.

Storebror Jason Kelce var den første i familien til å vinne Super Bowl da han og lagkameratene i Philadelphia Eagles slo New England Patriots 41–33 for ganske nøyaktig fem år siden.

Han har vært hele sin NFL-karriere i Eagles siden 2011, og veier solide 134 kilo fordelt på 191 cm. Det kommer godt med i rollen som center.

ULIKE: Kelce-brødrene spiller nokså ulike posisjoner på banen. Begge har for øvrig ansvaret for å beskytte quarterbacken, men Travis (t.v.) er også svært ofte den som tar imot pasninger og scorer touchdowns. Jason (t.h.) rører dog ballen på hvert eneste play, og leverer den til sin quarterback Jalen Hurts.

Lillebror Travis var tidligere quarterback, men er nå tight end. Han er fem centimeter høyere enn storebroren, men veier «bare» 113 kilo.

Travis har også spilt hele sin NFL-karriere i samme klubb, og ble draftet av Kansas City Chiefs i 2013. For tre år siden fikk han også sin Super Bowl-triumf. Han var han med da Chiefs endelig vant Super Bowl for første gang på 50 år – norske Jan Stenerud var kicker på Chiefs-laget som seiret i 1970.

Best i verden

Travis Kelce har også opplevd å tape Super Bowl, for i 2021 ble han og lagkameratene noe overraskende knust 31–9 av Tampa Bay Buccaneers.

Travis Kelce (t.v.) og Jason Kelce takker hverandre for kampen etter et møte mellom Kasas City Chiefs og Philadelphia Eagles i september 2017. Nå blir det brødreduell i Super Bowl.

Travis Kelce er regnet som NFLs aller beste tight end. Jason Kelce er rangert som ligaens nest beste center ifølge Pro Football Focus, og mange mener han er best.

Sammen er de verdens desidert beste brødrepar i amerikansk fotball.

Jason er en del av en tilsynelatende uslåelig offensiv linje som har banet vei for quarterbacken Jalen Hurts hele sesongen.

Og for Kansas City Chiefs klarer ingen å stoppe partnerskapet mellom Travis Kelce og Patrick Mahomes. De to har kombinert for totalt 48 touchdowns så langt i karrieren.

De er allerede på 2. plass i playoffhistorien, kun bak Tom Brady og Rob Gronkowski.

Men selv om begge er best i verden i sin posisjon er det garantert én av Kelce-brødrene som må oppleve det sure nederlaget i helgen.

– Det er ikke noe jeg kan si til den som taper. Bare gi en klem og fortelle ham at jeg elsker ham. Det er alt man kan gjøre, har Donna Kelce slått fast.

Chiefs-stjernen Travis tror dog hun holder litt ekstra med Eagles fordi storebror Jason foreløpig er den eneste som har gitt henne barnebarn.

– Mamma betyr alt for meg, jeg elsker henne til døden. Jeg tror egentlig hun heier på Eagles på grunn av barnebarna hennes, men jeg vet hvor hjertet hennes er, sier han.