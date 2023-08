«Nesten-fall» skapte drama for Nordås – Ingebrigtsen vant heatet lett

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) gikk enkelt videre til semifinale på 1500 meter i friidretts-VM. Etterpå gikk også Gjert Ingebrigtsens elev, Narve Gilje Nordås (24), greit videre – men ikke uten dramatikk.

Jakob Ingebrigtsen , verdens antatt beste løper på 1500 meter, vant det første forsøksheatet med den beste tiden av alle lørdag: på 3.33,94.

I heat tre gikk Narve Gilje Nordås videre med 3.34,67. Det var femte beste tid i heatet og den 16. beste tiden blant alle de fire heatene.

De seks beste fra lørdagens fire heat vil utgjøre søndagens to semifinaler med 12 løpere. Finalen er onsdag.

Nordås var nær ved å gå ned etter omtrent to minutters løping, men klarte å holde seg på beina. Han la seg ute i banen for å unngå mer trøbbel etter det. Han jublet i mål som nummer fem i heatet – som gir plass i søndagens semifinale.

– Det var nære på. Det er hipp som happ om det skal gå bra, sier Vebjørn Rodal, NRK-ekspert om «nesten-fallet».

– Det er sånn som skjer, og man blir rammet av og til, sier Narve Gilje Nordås selv.

Kometen på 1500 meter (senket persen fra 3.36,23 til 3.29,47 denne sesongen) innrømmer at han har kjent på nervene før VM i Budapest startet.

– Jeg har gått inn her mer høye skuldre og et visst press. Alle forventer jeg skulle gå videre, jeg forventer det. Du ser her ute at alt kan skje. Du må ha både nivå og tur for å gå videre, fortsetter han.

De siste meterne ved målstreken jublet Nordås tydelig. Det var få som jublet mer åpenbart enn rogalendingen.

– Jeg liker å showe litt, og vise til publikum at jeg koser meg. Det var bra stemning og jeg ville bare takk dem for det, sier 1500-meterkometen – som kaller det hele en fin oppvarmingsøkt.

Jakob Ingebrigtsen tok seg som ventet videre uten særlig drama. Han tok teten med 550 meter igjen – omtrent samtidig som tre løpere (Emil Danielsson, Tom Elmer og Matthew Ramsden) falt bak i feltet.

– 3.33,95 er en sterk tid, hva kostet det?

– Det er en bra tid for de andre, ikke for meg, svarer Ingebrigtsen med et selvsikkert smil til VG.

Han forteller at han var borti andre løpere tre-fire ganger på kort tid.

– Jeg er alltid redd for uhell. Det tryggeste er bare å springe fra folk, eller ligge helt bak der.

– Hva går gjennom hodet ditt når du kjenner berøringene?

– Det er marginer. Får du en liten berøring, er det ikke mye som skiller det å holde seg på beina og det å gå i bakken. Jeg har lært meg at det er bedre om du strammer idet du skyver ut, og ikke som en slappfisk. Øving gjør mester, sier Ingebrigtsen til VG.

Samboer Elisabeth Asserson fulgte Jakob Ingebrigtsen fra tribunen. De skal gifte seg etter sesongen.

Ingebrigtsen kommer til VM med OL-gull fra 2021 og VM-sølv 2022 på 1500 meter. Det sportslige spørsmålet «alle» lurer på, er hvilken taktikk Ingebrigtsen vil velge i en eventuell finale.

PS! Jakob Ingebrigtsens bestetid på 1500 meter er 3.27.14 fra Polen i sommer, det er også europarekord.

PS2! Både Ingebrigtsen og Nordås løper 5000 meter senere i mesterskapet.