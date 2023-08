«Nesten-fall» skapte drama for Nordås - Ingebrigtsen vant lett heatet sitt

BUDAPEST/OSLO (VG) Jakten på to VM-gull er i gang for Jakob Ingebrigtsen (22). Han lekte seg som ventet videre i forsøket på 1500 meter i friidretts-VM lørdag. Gjert Ingebrigtsen-eleven Narve Gilje Nordås (24) er også enkelt videre - men ikke uten dramatikk.

Foto: Petr David Josek / AP





Publisert: 19.08.2023 19:08 Oppdatert: 19.08.2023 19:45

Nordås var nær ved å gå ned etter omtrent to minutters løping, men klarte å holde seg på beina. Han la seg ute i banen for å unngå mer trøbbel etter det. Han jublet i mål som nummer fem i heatet – som gir plass i søndagens semifinale.

– Det var nære på. Det er hipp som happ om det skal gå bra, sier Rodal på NRK-sendingen om «nesten-fallet».

– Det er sånn som skjer, og man blir rammet av og til, sier Narve Gilje Nordås i møte med norske media.

– Men det er noe med når du er i form og har kontroll. Det koster fortsatt det samme. Jeg har gått inn her mer høye skuldre og et visst press. Alle forventer jeg skulle gå videre, jeg forventer det. Du ser her ute at alt kan skje. Du må ha både nivå og tur for å gå videre, fortsetter han.

– Det var få som jublet like mye som deg her ute. Hva gikk gjennom hodet da? spør VG.

– Jeg liker å showe litt, og vise til publikum at jeg koser meg. Det var bra stemning og jeg ville bare takk dem for det, sier 1500 meter-kometen — som kaller det hele en fin oppvarmingsøkt.

Søndag er det to semifinaleheat for de norske håpene. Finalen går onsdag i neste uke.

Jakob Ingebrigtsen vinner heatet sitt. Vis mer

De seks beste i hvert av de fire heatene går til semifinalen. Ingen går videre på tid.

Ingebrigtsen gikk opp i tet med 550 meter igjen, omtrent samtidig som flere løpere falt etter å ha løpet i hverandre. Ingebrigtsen kontrollerte inn på oppløpet og vant heatet på 3,33,95.

– Jeg var kanskje borti beina på folk tre-fire ganger bare på den korte perioden jeg var inne i feltet der, sier Ingebrigtsen til norske media etter løpet.

– Jeg er alltid redd for uhell. Det tryggeste er bare å springe fra folk, eller ligge helt bak der.

– Hva går gjennom hodet ditt når du kjenner berøringen? spør VG.

– Det er marginer. Får du en liten berøring, er det ikke mye som skiller det å holde seg på beina og det å gå i bakken. Jeg har lært meg at det er bedre om du strammer idet du skyver ut, og ikke som en slappfisk. Øving gjør mester.

– Jeg kjente at jo senere det går, jo større sannsynlighet for å havne i noe. Jeg kjente noe i beina, så det var best å holde jevn høy fart, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Den første runden er kanskje den utenom finalen det er størst spenning rundt. Sannsynligheten for at noe skjer, er stor. Det slår sjelden feil at noen «tryner». Da er det tryggest å ligge først.

Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Det var Tom Elmer fra Sveits og svensken Emil Danielsson som gikk i bakken bak Ingebrigtsen.

Kjæresten Elisabeth Asserson fulgte Jakob Ingebrigtsen fra tribunen.

– Jeg føler meg kjent og trygg og blir sikrere på seg selv. Jeg tror det blir bra, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen kommer til VM med OL-gull fra 2021 og VM-sølv 2022 på 1500 meter.

Det var en stor skuffelse for Jakob Ingebrigtsen da det «bare» ble sølv i VM i fjor.

– Jeg var sikker på at han skulle vinne i fjor. Jeg kan ikke bomme to år på rad, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

I fjor mistet Jakob Ingebrigtsen (22) VM-gullet på oppløpet.

PS: Jakob Ingebrigtsens bestetid på 1500 meter er 3.27.14 fra Polen i sommer.