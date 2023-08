Her faller hun fra VM-gullet 30 meter fra mål

BUDAPEST (VG) Cirka 30 meter fra mål falt nederlandske Sifan Hassan (30) fra gullet på 10.000 meter for kvinner i friidretts-VM.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP





Publisert: 19.08.2023 22:50

Det skjedde i en voldsom duell med etiopiske Gudaf Tsegay (26), som kunne fortsette og ble verdensmester.

– Jeg er lei, men hva kan du gjøre, sier Hassan til NRK.

Sifan Hassan var lenge anonym, men kom veldig sterkt på den siste runden og var tilsynelatende på vei mot gullet.

– Hva kan jeg si? Det skjedde bare. Jeg følte meg virkelig bra på de 200 meterne, men hva kan jeg gjøre? sier Sifan Hassan.

Vis mer

Hun vant både 5.000 og 10.000 meter under OL i Tokyo i 2021, samt bronse på 1500 meter. Også i VM i Budapest kjører hun trippel. Men det blir heller ikke denne gang tre gull.

Der så det ut til at det skulle bli gull. Med 300 meter igjen tok hun ledelsen og ut på oppløpet var hun fremdeles først, like foran etiopiske Gudaf Tsegay.

På oppløpet skjente Hassan litt utover i banen, mens Gidey løp ganske rett fram. To ganger var albuen til Hassan inne i kroppen til Gidey - men så mistet hun balansen, stupte i bakken - og kikket oppgitt mot mållinjen.

FALL NUMMER TO: Nok et nederlandsk fall lørdag kveld Femke Bol falt fra mulig gull på stafetten. USAs Alexis Holmes løper inn til gull. Vis mer

– Hassan er i ferd med å få et visst grep, men så tar melkesyra rytmen og hun har ikke kneløft til å dra piggskoene over banedekket, forklarer ekspert Vebjørn Rodal på NRK.

Etter at hun hadde løp i mål som vinner, snudde Tsegay seg og jogget tilbake for å ta Hassan over målstreken. Hassan smilte og ga gullvinneren en klem.

– Et episk oppløp, fastslår NRK-kommentator Jann Post etter et oppløp som endte med trippel etiopisk.

Sifan Hassan - etiopiskfødt nederlender - skal ut i nytt løp allerede søndag kveld da det er semifinale på 1500 meter. Om hun kommer til finale der og på 5000 meter, blir det seks løp på åtte dager.

Nederland falt fra et nytt gull på mixed-stafetten da deres andre store stjerne, Femke Bol, falt bare fem meter fra mål. Det skjedde bare en snau halvtime etter Hassans fall. Ifølge Vebjørn Rodal var grunnen til fallet det samme; hun løftet ikke beina nok.