TV 2: Kontrollkomiteen skal kikke på håndballpresidentens habilitetsspørsmål

Det norske håndballmiljøet reagerer sterkt på at håndballforbundet har kjøpt tjenester fra et selskap håndballpresident Kåre Geir Lios er administrerende direktør i. Kontrollkomiteen

KRITISK: Det blir stilt spørsmål rundt Kåre Geir Lios (i hvit skjorte) habilitet. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 09:04

– De bindingene som har kommet fram nå er problematiske, sier styreleder, Svein Axel Johannesen, i breddeklubben Ryger Håndball til TV 2.

For mens Kåre Geir Lio har vært håndballpresident har håndballforbundet kjøpt tjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling. Det selskapet er Lio administrerende direktør i.

– Ledelsen må se seg i speilet og se om dette gagner norsk håndball, og om det var dette som var intensjonen med en frikjøpt president. Det var ikke det jeg stemte for på Håndballtinget, sier Johannesen.

Ifølge TV 2 skal Norges Håndballforbund ved fire anledninger ha kjøpt konsulenttjenester ra Nordnorsk Lederutvikling. Kjøpene skal ha vært på 73.800 kroner.

Kontrollkomiteen i Norges Håndballforbund skal nå evaluere saken.

– Det er naturlig at vi ser på denne saken når det har blitt en sak i media, og tar et møte med administrasjonen for å høre deres side, bekrefter leder Gry Nergård til TV 2.

Norges Håndballforbund har tidligere stått på at bindingene ikke er problematiske, men tar nå selvkritikk.

– Sett i etterpåklokskapens lys må vi lære av dette og se at det var kanskje et kjøp som vi ikke burde gjort, men vurderingen har vært at det har vært greit, for det har vært svært få og lite kostbare innkjøp, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

