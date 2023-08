Narves frykt før 5000-meterfinalen: – Da er jeg sjanseløs

BUDAPEST (VG) Narve Gilje Nordås (24) tror alt kan skje i søndagens VM-finale på 5000 meter – om han får løpet som han håper på.

NÆRE PÅ: Jakob Ingebrigtsen gikk kontrollert videre på 5000 meter-forsøket torsdag. Narve Gilje Nordås var to hundredeler på riktig side - foran svenske Andreas Almgren.





Publisert: 27.08.2023 10:52

– Hvis jeg får sove to netter på rad nå, og holder meg unna skader og sykdom, så kan alt skje i et taktisk løp. Går det fortere enn 12.55, da er jeg sjanseløs per dags dato, sa Narve Gilje Nordås etter kvalifiseringen torsdag kveld.

Da gikk han videre fra forsøket med et nødskrik etter en tellefeil over antall løpere han hadde rundt seg ved målgang. Etter onsdagens bronse fikk sesongens store komet på 1500 meter knapt sove.

Søndag kl. 20.20 på NRK avslutter han VM i Budapest med 5000-meterfinalen i duell med blant andre Jakob Ingebrigtsen.

Nordås har vært klar på at hans beste øvelse er 1500-meteren. Mye takket være den gode avslutningen han har vist i flere løp denne sesongen. Derfor håper han på at søndagens finale blir et «lureløp» hvor det går rolig i starten – ikke et løp hvor det blir satt opp fart tidlig.

PALLEN PÅ 1500 METER: Josh Kerr vant gullet, Jakob Ingebrigtsen sølv og Narve GIlje Nordås bronse.

– Å spurte etter 5000 meter er verre enn å spurte på 1500 meter. Det skal jeg innrømme. Særlig etter å ikke ha sovet og når man er mentalt utladet, sa Nordås torsdag.

Berihu Aregawi har årsbeste på 5000 meter med 12.40,45 i år. Ni andre løpere har vært under 12.55 i år. Nordås’ årsbeste og pers på 5000 meter er 13.05,38. Det gjør han til «kun» den 38. raskeste utøveren på 5000 meter i år.

Jakob Ingebrigtsen har, foruten torsdagens forsøk, ikke løpt 5000 meter siden han vant øvelsen i VM og EM i fjor. Han har norgesrekord på øvelsen med 12.48,45 fra Firenze i 2021.

Han har vært plaget av en vond hals og måtte nøye seg med sølv på 1500 meter onsdag. Håpet er at formen og kroppen skal være mye bedre igjen søndag.

– Jeg kjenner at kroppen ikke er der jeg skulle hatt den, men jeg er i god form, sa Jakob Ingebrigtsen torsdag.

– Det kan bli en ny norsk medaljeduell?

– Det kan det bli, men jeg vil gjerne vinne og gjerne vinne med ganske mye, men da kan jeg ikke føle meg som i dag.

Rapportene fra forbundet går på at formen har blitt bedre.