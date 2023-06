Rosenborg med sjokktap: - Kan være seriegullet røk i dag

Rosenborg hadde tatt en tidlig sommerferie og gikk på et flaut tap mot bunnlaget.

SKUFFET: Rosenborg kvinner gikk på et overraskende tap mot Lyn. (ARKIVBILDE)

18.06.2023 18:36 Oppdatert 18.06.2023 19:45

Lyn - Rosenborg kvinner 2 - 0 (2 − 0): – Jeg er veldig skuffa. Veldig misfornøyd med denne prestasjonen. Det er litt tomt, sier en nydusjet Mali Næss til Adresseavisen.

Kapteinen står på Grorud i Oslo, drøye tre kvarter etter at siste fløytesignal gikk i kampen mellom Lyn og Rosenborg. Det endte med et sjokkerende tomålstap for trønderne, som ikke så påskrudde ut overhodet.