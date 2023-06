Løpet som endret alt: – Nå er det ingen begrensninger

Trener Gjert Ingebrigtsen mente allerede i fjor at 1500-meterkometen Narve Gilje Nordås (24) hadde et skyhøyt toppnivå inne. Men det tok tid å overbevise eleven. Som nå plutselig er medaljekandidat i VM.

Narve Gilje Nordås har brukt de siste to ukene på trening i høyden i St. Moritz. Vis mer

– Nå har vi landet og kommet oss ned på jorden igjen. Jeg har hatt noen harde og tøffe intervalløkter. At jeg har sprunget 3.29.47 spiller ingen rolle nå. Jeg må fortsett opp om morgenen, og det er fortsatt tungt, sier Narve Gilje Nordås til Aftenbladet og ler.

Etter drømmeløpet på Bislett for to uker siden, gikk turen rett til treningsleir i St. Moritz i Sveits. Her, på 1800 meter, har Voll-karen base. Han har fått drømmeløpet på Bislett litt på avstand.