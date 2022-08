Hun vant sammenlagtseieren i Toppidrettsveka

Anne Kjersti Kalvå imponerte i Granåsen og vant Toppidrettsveka sammenlagt.

Anne Kjersti Kalvå kunne glise bredt for en god dag i Granåsen.

27. aug. 2022 16:17 Sist oppdatert 17 minutter siden

GRANÅSEN: Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre i langløpet på Hitra, før hun sto over sprinten i Aure. Lørdag formiddag vant hun 10-kilometeren i Granåsen, noe som gjorde at hun lå som nummer to sammenlagt før den fem kilometer avsluttende jaktstarten i Toppidrettsveka.

For å vinne sammenlagt måtte hun ta igjen rekruttlandslagsløperen Maria Hartz Melling. Kalvå startet ti sekunder bak Melling, men allerede ved første passeringspunkt etter 1,5 kilometer var forspranget spist opp.