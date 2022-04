Arild sovnet hos legen. Da fant de ut hva som var galt.

Nå er han redd fagmiljøet til søvnekspertene raseres. Omorganisering kan gi kraftige kutt ved ni ekspertsentre i Helse vest.

– Antall søvnpasienter øker hvert år, sier Arild Sørensen. Han er aktiv i Søvnforeningen.

Før pleide Arild Sørensen å våkne mange ganger om natten. Han stoppet å puste. Hev etter luft.

På dagtid var han så trøtt at kunne sovne i lunsjen på jobb. Eller på en konsert i Grieghallen. En gang sovnet han midt under et møte i Sivilforsvaret.