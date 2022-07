Ingebrigtsen bestod testen – til finale på 1500 meter

EUGENE/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen kom seg trygt gjennom semifinalen i 1500 meter. Nordmannen ble nummer tre i heatet og er dermed finaleklar.

24 minutter siden

Saken oppdateres.

Den norske 21-åringen lå lenge i front, men lot konkurrentene komme forbi på slutten. Til slutt gikk han i mål som nummer tre med tiden 3:37.02. Josh Kerr vant heatet med tiden 3:36.92.

Ingebrigtsen sa seg bakerst umiddelbart, men det tok ikke lange tiden før han løp på utsiden og i front. Deretter dro han ned tempoet.

– Det var greit. Jeg hadde egentlig tenkt til å legge meg bak, men så ser jeg at de fleste går opp og frem. Det er litt sånn det er. I semien tenker folk at de må være litt mer på. Alle vil være litt lengre fremme. Jeg kom opp og frem, så bremset jeg litt. Det var ikke for «gale», sier Ingebrigtsen til NRK.

Rivalen Timothy Cheruiyot løp i mål som nummer fire, to hundredeler bak Ingebrigtsen.