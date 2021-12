Kun én spiller oppnådde denne triumfen: Mest verdifull i VM

GRANOLLERS (Aftenposten): Norges beste strekspiller kom sent, men godt i karrieren. Kari Brattset Dale kom ikke bare på VMs All star team, men hun ble kåret til den mest verdifulle spilleren.

Kari Brattset Dale. For en type.

19. des. 2021 22:41 Sist oppdatert 16 minutter siden

Sammen med Henny Reistad og Nora Mørk fikk hun plass på det gjeveste laget. Det ble offentliggjort etter at spillerne hadde badet i gull. Da gjengen møtte pressen, hadde de gull og glitter i håret. Her er det beste laget:

Keeper: Sandra Toft, Danmark

Venstrekant: Coralie Lassource, Frankrike

Venstreback: Henny Reistad, Norge

Midtback: Grâce Zaadi Deuna, Frankrike

Høyreback: Nora Mørk, Norge

Høyrekant: Carmen Dolores Martin Berenguer, Spania

Strek: Paulette Foppa, Frankrike

Mest verdifulle spiller: Kari Brattset Dale, Norge.

Østfoldingen Dale er sikkerheten selv i angrep og en forsvarsbauta. I 2016 debuterte hun på landslaget, men først i VM i 2017 fikk hun sin mesterskapsdebut. Da ble det sølv. Senere er det blitt både OL-bronse og EM-gull. Nå kunne hun henge det gjeve VM-gullet rundt halsen og i møte med pressefolkene senere, var hun svært ettertraktet.

I den siste kampen, mot Frankrike, som i så mange underveis i VM, regjerte hun i midten i forsvar sammen med mesterskapsdebutant Maren Aardahl.

Gull og glitter etter at seieren var i boks.

Har funnet et godt par

Mangeårig trener Frode Kyvåg er blant dem som fremhever arbeidet til Dale, som han mener er solid. Han trekker også frem Aardahl, som var fersk i akkurat dette gamet før avreise Spania.

– Aardahl er kommet inn som en virvelvind. Hun viser i denne finalen at vi igjen har funnet et par i verdensklasse. Den jobben hun gjorde sammen med Dale var fantastisk og satte kronen på verket etter et bunnsolid VM. Dette var helt avgjørende i en utrolig snuoperasjon hvor Norge slapp inn seks mål i 2. omgang.

Han fremhever også Henny Reistad som forsterket Kyvågs forventninger til en 22- åring som han mener Norge bør bygge laget rundt de neste ti årene.

Henrik Wilhelmsen, som også har lang erfaring som trener, er enig i at Kari Brattset Dale har vært den beste toveisspilleren i hele mesterskapet.

– I mine øyne er hun forsvarssjefen. Måten hun binder sammen forsvaret i 2. omgang er utrolig imponerende. Jeg synes at hun har fått altfor lite skryt, legger han til.

I angrep er hun sikker, akkurat her alene uten oppassere. Og nesten alltid får Kari Brattset Dale mål.

Innspill av høy klase

Dale har fått god hjelp av medspillerne når hun har vært i angrep. Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal har foret henne med finurlige pasninger på streken, og så har hun ristet av seg sine påpassere. Nå ble det fem mål på fem forsøk.

Hun bommer nesten aldri eller skyter utenfor. Ofte blir 30-åringen tatt og skaffer straffer til laget sitt. Bare i korte perioder får hun avløsning. Vilde Ingstad er også en hardhaus på streken, og Maren Aardahl kan fint være en avløser.

I OL var det Mørk og Katrine Lunde som kom på All star-laget. Nå var Norge der med tre, akkurat som i EM for ett år siden. Den gangen fikk Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Camilla Herrem plass i det utvalgte All star-teamet.

I dette VM viste Mørk storhet i mange av kampene og ble norsk toppscorer med 43 mål, 18 av dem på straffer. Dale fikset 38, i likhet Reistad.

Det som er så imponerende med Dale, som til daglig spiller i Györ, er at hun scoret på 83 prosent av avslutningene. Det er sterkt på dette nivået.