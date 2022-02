OL er over, men kritikken består: – Bekmørk utvikling

I to uker har Kina vært et utstillingsvindu mot resten av verden etter å ha arrangert vinter-OL. Nå er ilden slukket, men kritikken mot landet minsker ikke i styrke.

KONTROVERSIELT MESTERSKAP: Mange har stilt seg uforstående til hvorfor Kina og Beijing har fått arrangere nok et OL. Her fra åpningsseremonien.

Avgjørelsen om å la Kina arrangere vinter-OL har stadig vært oppe til debatt, og mange oppfordret på forhånd til boikott.

– OL og andre store idrettsarrangementer skaper en positiv oppmerksomhet som fremstiller land i et positivt lys. Landet har åpenbart sett verdien av positiv PR de siste årene. Under lekene har de bevisst hindret utøvere, journalister og organisasjoner muligheten til å drive undersøkende journalistikk eller uttale seg kritisk. Samtidig har de til alt overmål plassert annonsørinnhold i vestlige medier som VGs partnerstudio og CNN, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs til VG.

– På den ene siden hindrer de altså kritikk, mens de motsatt vei bevisst plasserer en polert versjon av seg selv på betalt plass i den vestlige verden. Dette er PR-spinn i sin reneste form og er stadig mer og velkjent grep hos autoritære regimer, sier han.

PR-SPINN: John Peder Egenæs mener Kina har brukt OL for alt det er verdt PR-messig.

Også i 2008 var Beijing vertskap for OL. Da var det sommerlekene som ble arrangert i den kinesiske hovedstaden. Egenæs mener situasjonen i Kina har blitt langt verre i tiden mellom de to OL-ene.

– Hongkong er blitt et diktatur, de har internert en million uigurer, muligheten for å drive kritisk journalistikk er dramatisk redusert siden da, ytringsfriheten er nå nesten ikke eksisterende og det er kanskje verdens mest overvåkede samfunn. For menneskerettighetssituasjonen snakker vi om en bekmørk utvikling siden da, mener han.

Fakta Situasjonen i Hongkong Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden landet ble tilbakeført til Kina i 1997. I 2014 varslet den kinesiske regjeringen at bare kandidater godkjent av Beijing vil kunne stille til valg, og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. Det førte til store protester, som lammet Hongkong i drøyt to måneder. Nye masseprotester kom i 2019, etter at et lovforslag som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina kom. Forslaget ble først lagt på is og senere trukket, men både i 2019 og 2020 var det store protester mot myndighetene. Ved lokalvalget høsten 2019 var det rekordoppslutning i Hongkong, hvor Beijing-siden tapte stort. Men I mai 2020 ble en ny sikkerhetslov vedtatt av Folkekongressen i Kina. Den åpnet for at Kina kunne overstyre det lokale folkestyret i Hongkong. Norge og 26 andre land ba Kina om å reversere loven i slutten av juni samme år, men til ingen nytte. Vis mer

Jan Petter Saltvedt er kommentator i NRK Sporten. Han var selv til stede under lekene i 2008, men var ikke i Kina i forbindelse med årets OL.

– Jeg har sjelden følt meg så velkommen noen sted, egentlig. Det var et genuint ønske om å være en del av verden. Nå virker det bare som om man har lyst til å utstråle at ingen andre er sterkere i verden. Det er atskillig mer skremmende. Man kan snakke om at dette bare er idrett. Selvsagt er det ikke slik, sier han til VG om opplevelsen fra 2008, kontra inntrykket fra årets leker.

– Dette er politikk. Menneskerettigheter er i vår del av verden er utenfor det politiske spørsmålet. Slik ser ikke verden ut alle steder. IOC er altfor ofte på parti med de som har mest å tilby. Egen vinning trumfer det meste. Det er ikke tilfeldig at Thomas Bach (IOC-presidenten) er den eneste som har fått møte president Xi de siste årene.

Saltvedt mener Kina er den store vinneren i OL.

– Vi kan snakke så mye vi vil om de 16 norske gullene, men den eneste vinnernasjonen her er dessverre Kina. De fikk bort den «irriterende» oppmerksomheten rundt menneskerettighetene like før lekene. Dette skjedde etter dårlige skjulte trusler mot utøvere som ville uttrykke noe.

DEN STORE VINNEREN: NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener Kina er den store vinneren i OL. Her er Eileen Gu, som vant to gull og ett sølv for Kina i OL.

Det svenske skøyteesset, Nils van der Poel, dobbelt gullvinner med verdensrekord etter lekene i Beijing, er blant dem som har gått ut mot at Kina fikk OL.

Underveis i mesterskapet ville han ikke kommentere situasjonen, men etter han kom tilbake til Sverige, åpnet han noe mer opp.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Men jeg tror ikke jeg skal si for mye om det fordi vi fortsatt har en tropp i Kina, sa han til Aftonbladet etter å ha kommet tilbake på svensk jord.

KRITISK: Nils van der Poel.

– Ekstremt uansvarlig

Ytringsfriheten rundt lekene i Kina er blitt satt på agendaen etter at Yang Shu, visedirektør for utenriksrelasjonen til Beijings organisasjonskomité, uttalte at «dedikerte departementer» kom til å etterforske utøveres uttalelser under lekene.

– Alle uttalelser som er på linje med den olympiske ånd vil bli beskyttet. Alle uttalelser som går mot den olympiske ånd, spesielt mot kinesiske lover og reguleringer, kan bli straffet, sa han før lekene, ifølge The Guardian.

Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner. Den australske idrettsministeren Richard Colbeck kalte det «veldig bekymringsfullt», og understreket utøvernes frihet til å uttale politiske meninger på sosiale medier og i intervjuer.

Van der Poel valgte å trekke en parallell til 1930-tallets Tyskland.

– OL er mye. Det er et fantastisk idrettsarrangement hvor man forener verden og nasjoner møtes. Men det er også hva Hitler gjorde før han invaderte Polen, og det er hva Russland gjorde før de invaderte Ukraina (annekteringen av Krim i 2014). Jeg synes det er ekstremt uansvarlig å gi det til et land som bryter menneskerettighetene like tydelig som det kinesiske regimet gjør, sa Van der Poel.

Sportslig har vertene levert på hjemmebane. Kina endte som nummer tre på medaljeoversikten, bare slått av Norge og Tyskland. Kina har fått med seg ni gull, fire sølv og to bronse. Men Kina har fått sterk kritikk for å bruke lekene som en form for «sportsvasking».

Det vakte reaksjoner da langrennsløperen Dinigeer Yilamujian var med på å tenne OL-ilden under åpningsseremonien. Hun er uigur og kommer fra Xinjiang-provinsen hvor det er estimert at over én million uigurer er satt inn i interneringsleirer.

– Det er et PR-stunt for å forsøke å lure omverdenen til å tro at det som sies om behandlingen av uigurene ikke er sant. Det tror jeg er håpet, sa generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs til VG etter åpningsseremonien.

Fakta Internering av uigurene Undertrykking av eget folk har også vært en sentral del av kritikken mot Kina. Uigurene er et folk av tyrkisk avstamning, og hvor majoriteten er muslimer. De utgjør omtrent halvparten av befolkningen i regionen Xinjiang, helt nordvest i Kina. Uigurene har ønsket et uavhengig land i regionen, under navnet Øst-Turkestan. Øst-Turkestan var tidligere en egen republikk, men har vært under kinesisk styre siden 1949. Konflikten har gradvis bygget seg opp, og i 2014 eskalerte den til nye høyder. En rekke sivile døde i forskjellige angrep, og i etterkant startet kinesiske myndigheter med internering av uigurer. Vis mer

Xi Jinping ble president i Folkerepublikken i 2013, og har siden blitt en av de mektigste kinesiske lederne siden Mao – og blir trolig sittende lenge.

I 2017 bestemte kommunistpartiets kongress at Xi skulle skrives inn i landets grunnlov. Det har kun blitt gjort med to ledere tidligere i Folkerepublikken Kinas historie, grunnlegger Mao Zedong og Deng Xiaoping. Sistnevnte sto bak flere store økonomiske reformer på 80-tallet.

Det var Xis politiske filosofi om «sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra» som ble innlemmet i grunnloven som et tankesett.

I 2018 vedtok Folkekongressen en endring i grunnloven som fjerner begrensningene på antall perioder en president kan sitte. Denne høsten er det igjen valg i Kina, hvor Xi kan bli valgt for tredje gang.

KINAS LEDER: Xi Jinping hadde æren av å offisielt åpne årets OL.

Også forholdet til Norge har vært kjølig en årrekke etter Liu Xiaobo i 2010 fikk Nobels fredspris. Kina svarte med å stoppe importen av norsk laks.

I arbeidet med å bedre forholdet til Kina, har norske myndigheter brukt idretten aktivt og Kulturdepartementet har på vegne av norsk idrett forpliktet seg til et idrettslig samarbeid med Kina – en avtale som går ut like etter at OL er over.

– Norsk idrett ble kastet inn som kjøttbein da Norge skulle blidgjøre Kina etter Liu Xiaobo fikk fredsprisen (i 2010, red anm.). Det er maktmisbruk fra den forrige regjeringen, idretten bør kreve den oppsagt og ikke løpe regjeringens politiske ærend i Kina. Helt forferdelig, sa tidligere langrennsløper, nå stipendiat i idrettshistorie ved Norges idrettshøgskole, Gudmund Skjeldal til VG i høst.