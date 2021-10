Måtte gå av banen med skade og ble senere hentet av ambulanse

Tertnes – Flint 31–20 (17–10)

I seieren over Flint måtte Thea Adelheid Skarstein-Storeng gå av banen på grunn av en hodeskade og ble senere hentet av ambulansepersonell.

– Det var veldig uheldig, sier trener Tore Johannessen.

Etter kamp visste ikke treneren hvordan det gikk med spilleren. Da hun gikk av banen var hun tydelig ustabil, og ble raskt lagt ned på gulvet og senere tatt hånd om av ambulansepersonell.

Skarstein-Storeng hadde nemlig en tilsvarende skade for en måned siden, og var ute i tre uker som følge av den skaden, opplyser treneren.

Johannessen forteller at hun ble hentet av ambulansen for å være på den sikre siden, med tanke på at hun har hatt en hodeskade tidligere.

– Det er for å ikke ta noen sjanser.

Som trener blir han litt bekymret når han ser slike ting.

– Det er ikke bra. Én gang går greit, men andre gang med samme spiller er ikke bra. Jeg håper ikke det er noe mer alvorlig.

Her går Thea Adelheid Skarstein-Storeng av banen etter skaden.

Fornøyd med kampen

Tertnes har ikke hatt den beste sesongstarten denne høsten, men viste muskler og tok med seg alle poengene da Flint gjestet Åsane Arena. Dette ble deres andre seier på rad.

– Jeg er veldig fornøyd med starten av kampen. Vi gjorde mye riktig bakover, noe vi hadde snakket om på forhånd. Samhandlingen mellom forsvar og målvakt i starten er helt avgjørende for at vi får den ledelsen helt i begynnelsen. Det tar vi også med oss videre i omgangen, sier Johannessen.

– Likevel var det noen perioder der vi gjorde et par feil på kort tid, som sørget for at de hang litt med i kampen.

Det samme skjedde også i andre omgang.

– Det er greit at det skjer, det er gode og dårlige perioder i kamper, men det er enkle feil som er veldig undøvendige.

Treneren håper ikke det har noe med at laget leder med ti mål, at de blir litt slurvete.

– Det å ha jevne prestasjoner er noe vi har jobbet mye med, og noe vi jobber med.

Emma Holtet scoret åtte av målene til Tertnes i seieren over Flint.

Sterk åpning

Blåtrøyene åpnet offensivt og gikk tidlig opp i en firemålsledelse. 4–0 var stillingen etter knapt fire minutter spilt. Da måtte Flint se seg nødt til å ta en timeout. Etter timeouten økte Tertnes ledelsen ytterligere til 5–0.

Den første scoringen for bortelaget satt ikke før det var spilt seks minutter, og det var tydelig Tertnes var hakket bedre.

Bortelaget fikk imidlertid inn et par reduseringer og etter en halvspilt førsteomgang ledet hjemmelaget med seks mål, 11–5.

Tertnes fortsatte å score frem til pause og gikk til garderoben med 17–10.

Ikke lenge før pause måtte Tertnes-spiller Thea Adelheid Skarstein-Storeng gå av banen med skade og ble senere hentet av ambulansepersonell.

Fakta Tertnes – Flint 31–20 (17–10) 6. runde Eliteserien håndball Åsane Arena Dommere: Veronica Essajee, Camilla Marie Lervik Olsen Utvisninger: 2 x 2 min Tertnes, 2 x 2 min Larvik Toppscorer: Emma Holtet (8) Tertnes: Josefine Gundersen Lien, Eli Smørgrav Skogstrand (1), Thea Adelheid Skarstein Storeng, Karoline Fantoft, Madeleine Hilby, Hermine Motzfeldt Auberg (2), Fanny Skindlo (1), Martine Hellesø Knutsen (6), Eva Erdal Moen, Marie Blænes Liljegren, Henrikke Hauge Kjølholdt (8), Marie Bergslien Gald, Emma Holtet (8), Marthe Hatløy Walde, Rikke Larsen Øyerhamn (2) Vis mer

Kontrollerte inn seieren

Tertnes fortsatte de gode tendensene i starten av andre omgang og ledet på et tidspunkt med ti mål over Tønsberg-laget.

Etter halvspilt andre omgang tok Flint timeout og klarte å redusere Tertnes’ ledelse til syv mål, og på et tidspunkt knappet bortelaget ned ledelsen til fem mål.

Etter tjue minutter bestemte Tertnes seg for å gå til angrep igjen, og økte ledelsen sin med fem mål og fikk igjen en timålsledelse.

Tertnes-spiller Martine Hellesø Knutsen avsluttet det hele med å score kampens siste mål. Tertnes vant til slutt med elleve mål.