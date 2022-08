Warholm enkelt videre til EM-finale: – Har løpt på meg selvtillit

MÜNCHEN/OSLO (VG) Karsten Warholm (26) vant enkelt heatet sitt i semifinalen og sier selv han «har troen» foran fredagens finale.

FULL KONTROLL: Karsten Warholm tok seg enkelt videre fra semifinalen.

18. aug. 2022 11:35 Sist oppdatert nå nettopp

I det andre heatet i semifinalen på 400 meter hekk i EM var Karsten Warholm helt suveren og sikret seg enkelt avansementet til fredagens finale.

Warholm fikk tidlig kommandoen i heatet sitt og ledet klart ut på oppløpet. Der kunne han kontrollere inn til heatseier på tiden 48,38.

– Jeg synes det var nydelig løping av Warholm. Han gjør akkurat det han må, ikke mer, ikke mindre. Likevel kommer han fortsatt inn på 48,38. Det er det som slår mest med tanke på hvor imponerende det er. Det er en annen Warholm vi ser her enn vi så i Eugene, sier NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.

– Det er godt å være tilbake, sier Warholm selv til NRK.

– Det er bra. Jeg har troen nå. Jeg føler jeg har løpt på meg selvtillit. Jeg ser veldig frem til finalen i morgen, sier han videre.

– På den siste hekken var det faktisk vanskelig. Jeg prøvde meg med litt 14 stegs rytme bare for å leke meg litt. Det er en rytme jeg har tenkt på mange ganger. Da jeg gikk forbi alle i svingen, tenkte jeg det var en fantastisk mulighet til å prøve. Det var ikke helt vellykket med den siste hekken, men vi fikk i hvert fall prøvd sølvfoten, som Leif (Olav Alnes, trener) kaller den, sier Warholm til VG.

FØR START: Karsten Warholm tok imot hyllesten fra publikumet i München før start og leverte et fint løp inne på EM-arenaen.

Warholms tid var den raskeste i de tre semifinaleheatene. Tiden er 38 hundredeler bak Warholms sesongbeste på 48,00, som han satte i VM-semifinalen.

– Jeg føler at det er mer å gå på. Vi får vite hvor mye i morgen. Jeg trodde jeg hadde noe å gå på etter semifinalen i VM også, men jeg tok feil, sier Warholm, og understreker at han er fornøyd med torsdagens tid.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Etter å ha pådratt seg en lårskade i sesongstarten i marokkanske Rabat 3. juni, ble det et kappløp bare for å rekke friidretts-VM i Eugene tidligere i sommer. Der viste Warholm gode tendenser i både forsøket og semifinalen, men i finalen sa det stopp for verdensrekordholderen og han endte på en syvendeplass med tiden 48,42:

Med en personlig rekord (45,94 fra OL i Tokyo i fjor) nesten halvannet sekund bedre enn nest beste europeer gjennom tidene, er Warholm til tross for årets skadeproblemer den store favoritten i EM og at Wilfried Happio (Frankrike) slo ham i VM-finalen.

Warholm er også regjerende europamester på øvelsen. I finalen i 2018 vant han gull med tiden 47,64 - en tid Warholm selv tror vil holde til nytt EM-gull i år.

– Skal jeg være helt ærlig, tror jeg «ja». Men - jeg kommer ikke til å satse på det. Jeg kommer til å springe alt jeg har i en EM-finale, og ta den beste tiden jeg får, sa Warholm til VG på en pressekonferanse før mesterskapet.

Warholm var direktekvalifisert til semifinalen på 400 meter hekk ettersom de tolv beste rangerte utøverne slipper å løpe forsøket.

Finalen på 400 meter hekk er fredag kveld klokken 22.00.