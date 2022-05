Har solgt spillere for 45 mill: Det gir Rekdal muligheter

Store spillersalg gjør at RBK går inn i overgangsvinduet med midler tilgjengelig.

Kjetil Rekdal, Rosenborg-trener, har penger til å forsterke stallen i sommer om han ser det nødvendig.

23 minutter siden

35 millioner kroner.

Det er tallet RBK har budsjettert med på spillersalg i 2022. Under årsmøtet for noen uker siden kunne Ivar Koteng avsløre at klubben allerede ligger cirka ti millioner kroner over budsjett.