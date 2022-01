Dette er Olympiatoppens skrekkscenario før vinter-OL

Verdens strengeste mesterskap siden koronapandemiens start går i gang om en måned. Bekymringen for Olympiatoppens medisinske ansvarlig starter nå.

OLs åpningsseremoni er 4. februar.

NTB-Lars Eide

5. jan. 2022 09:36 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag, en måned før åpningsseremonien 4. februar, ble den etter sigende pottetette OL-boblen satt i verk i Beijing.

Siden da har tusener av OL-relatert støtteapparat, frivillige, renholdere, kokker og bussjåfører innlosjert seg i den såkalte OL-boblen uten fysisk tilgang til omverdenen. Det står i kontrast til Tokyo-OL fem måneder tidligere der frivillige og annet personell kunne bevege seg ut og inn av boblen.

For utøvere og andre som skal reise til Kina, er man inne i en periode som kan gjøre det enda mer utfordrende å pådra seg koronaviruset. Tester man positivt innenfor 30 dager før avreise, må man levere to negative koronatester ekstra i tillegg til annen dokumentasjon.

– Den største bekymringen er nå og frem til avreise. Blir man smittet i dag, er det et ekstremt skjemavelde, sier Aasne Fenne Hoksrud til NTB.

Hun er medisinsk ansvarlig i Olympiatoppen. Det er ikke kun skjemaveldet som kan bli utfordrende med en positiv test i januar, forklarer hun.

– Har man koronainfeksjon, varierer det hvor lenge man er positiv. For noen kan testen være normal etter ti dager, for andre kan det gå tre måneder. Skrekken er at en tredjedel blir smittet nå og ikke får dra, sier Hoksrud.

Heidi Weng og landslagstrener Ole Morten Iversen under Tour de Ski. Etter hjemkomsten skal Weng være forsiktig med å omgås folk før hun reiser på høydeopphold. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arrangøren i Beijing har oppfordret alle til å være forsiktig de to siste ukene før avreise. Olympiatoppen gjør sin del av jobben for å motvirke smitte den siste tiden.

– Vi oppfordrer til å minimere fysisk kontakt og sosial omgang. Vi har understreket at man må være ekstremt forsiktig. Hvordan de velger å gjøre det, er opp til hvert særforbund og utøver. Vi har ingen konkrete føringer annet enn å være forsiktig. Alle har motivasjon for å holde seg smittefri, så det går nesten av seg selv, sier Fenne.

– Skrekken er om en av gullkandidatene får en positiv test, legger hun til.

Langrennsløper Heidi Weng uttalte til NTB tirsdag at hun skal nærmest isolere seg hjemme på Lillehammer frem til et nytt høydeopphold før avreise til Beijing.

– Det er andre som skal handle i butikken for meg. Jeg føler meg ganske trygg, sa hun.

Strengt

Globale medier og omkring 3000 idrettsutøvere vil ankomme den kinesiske hovedstaden i ukene fremover. Når de trer inn i boblen med gjeldende smittevernregler, må de være der til de forlater landet.

Alle må være fullvaksinert eller være i 21 dagers karantene når de ankommer landet. Alle vil bli testet daglig og må bruke ansiktsmasker til enhver tid.

Alle i boblen oppfordres til ikke å rope, heie eller synge, men heller å klappe, er blant tiltakene man må forholde seg til.

Det ble åpnet opp for tilskuere bosatt i Kina i fjor høst. Omikronvarianten av koronaviruset har trolig gjort det vanskeligere. Fortsatt er det ikke startet billettsalg i Kina, og det er ikke opplyst et endelig tall om hvor mange som får være til stede på de forskjellige arrangementene.

Johannes Høsflot Klæbo er en av Norges største gullfavoritter før OL.

I Kina har koronatallene vært lave på grunn av et strengt regime. I Xi'an, en by med over 13 millioner mennesker, har det vært nedstenging i nesten to uker etter at flere tilfeller ble oppdaget.

I Yuzhou, en by med 1,2 millioner innbyggere, startet en nedstenging mandag etter så lite som tre koronatilfeller, melder nyhetsbyrået AFP. Ingen av de smittede hadde symptomer. Mat og andre nødvendige varer blir levert på døren, og bare i ekstraordinære tilfeller får folk forlate hjemmene sine.

Kina har blant sine 1,4 milliarder innbyggere registrert til sammen 175 nye smittetilfeller tirsdag.

Under OL har myndighetene samme strenge linje og mål om null smitte.

– Det er til vår fordel. Det gjør lekene tryggere for alle, sier Hoksrud.

– Vi må ikke bli så vettskremt at vi ikke gleder oss til å dra. Jeg tror det blir fine leker innenfor rammene vi har. Vi får minne oss på det opp i alle skjemaene, sier hun.