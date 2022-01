Forbereder seg til ny «curling-krangel»

Mixed double-paret Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten ble Norges nye curling-yndlinger i forrige OL. Denne gangen skal de unngå krangling for åpen mikrofon – håper de.

Norges OL-håp forbereder seg med daglige treningsøkter i curlinghallen på Snarøya. Bronse skal bli til edlere metall denne gangen, håper de.

I løpet av et par dager på isen i Pyeongchang og et par familiekrangler senere var de curlingparet alle fulgte. Selv om de sørget for solide oppslag i mediene, kunne kranglene for åpen mikrofon i Pyeongchang ikke ha vært så splittende. Nå er de som var samboerparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien rette ektefolk. Og de skal til OL igjen.

Året etter at de skjelte hverandre ut på OL-isen, giftet de seg. Og ja, det var krangel for åpen mikrofon. Før hver kamp fikk de montert en mikrofonmygg på genseren og måtte gå med sender. All kommunikasjon skulle ut til folket.