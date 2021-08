«Omdømme bygges opp i millimeter og rives ned i meter»

Skikretslederne ber partene i hoppbråket rydde opp.

Konflikten mellom skiforbundet, her representert ved generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppsjef Clas Brede Bråthen har preget nyhetsbildet de siste ukene.

31. aug. 2021

Hoppbråket tærer på organisasjonen. Konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund gjør at ledere i skikretsene, et viktig ledd i skiforbundet, er urolige.

– Konflikten er kanskje kommet så langt at det er vanskelig å komme på rett kjøl igjen, sier Gudbrand Bakke i Oslo Skikrets.

Han har vært leder siden 2009. Bakke vil ikke ta stilling til «hvem som har rett» i konflikten. Han synes bare det er så trist at striden er kommet så langt i et særforbund han en glad i. Personlig er han bekymret.

Bakke vokste opp på bygda med hopp som vinteridrett. Han har i mange år ledet Oslo skikrets som har en rekke grener under sin paraply.

– Det som bekymrer meg, er at man holder på med dette inn mot en viktig OL-sesong. Høsten og vinteren er snart her. Jeg mener at man med raushet og innrømmelser fra begge kanter i en ny dialog muligens ville fått slutt på konflikten.

Han snakker på vegne av flere. For Bakke får mange kommentarer fra mennesker han kjenner, også folk i skimiljøet.

– Ja, jeg treffer stadig noen som vil prate og så må jeg stå til rette for det som skjer. Jeg forstår holdningen. Mange er frustrerte og bedrøvet.

Bakke har fulgt med på alle utspill i mediene, fra de som støtter Bråthen, men også de pressemeldingene som forbundet har sendt ut.

– Vi ser alle at striden er fastlåst, og at det er mange som uttaler seg. Kanskje burde noen være litt mer tilbakeholdne, for jeg tipper at ikke alle vet alt som foregår.



Rives ned i meter

Steinar Berthelsen, leder av Buskerud skikrets, peker på at støyen går ut over omdømmet.

– Jeg tenker mye på det. Vi snakker om en betydelig organisasjon og skiidretten er viktig i hele Norge. Omdømme bygges opp i millimeter og rives ned i meter.

Hans råd er at det viktigste nå er at partene møtes slik at det kan bli noen avklaringer.

– Partene må snakke sammen. Og møter som blir avholdt uten referater, er ikke holdt. Da kan det fort bli uenighet om hva som ble sagt og bestemt.

Thomas Eliassen Darell, leder av Finnmark skikrets, er bestemt på at dialog er det lureste. Han synes at personalsaker, som han kaller det, er vanskelige fordi arbeidsgiver ikke kan gå ut med deres versjon.

– Det ville vært uproft.

Rydd opp!

Leder Mette Thorslund i Hedmark skikrets tenker at saken ikke er bra for ryktet til skisporten.

Hun ber partene snakke sammen og prøve å løs konflikten på den måten.

– Dette må de ordne opp i.

Torbjørn Mæhlumsveen i Sør Trøndelag skikrets, kommenterer slik:

– Vi lever av omdømmet. Jeg tror nok alle tenker på det når de nå prøver å finne en løsning.

Per Angell Bergh i Agder og Rogaland skikrets mener saken er kjedelig og lei.

– Selvfølgelig går det ut over omdømmet.

Vil ha Bråthen

Arne Åbråten jobber i Norges Skiforbund som forretningsutvikler for hopplandslaget. Han forteller at sponsorene på møtet mandag var veldig tydelig i sin støtte til Clas Brede Bråthen og hoppledelsen.

– De krever at det blir ryddet opp i situasjonen. Jeg personlig ønsker ingen annen sportssjef i hopp enn Clas Brede Bråthen og gjør alt jeg kan for at han skal fortsette i jobben. Det er min ærlige mening som ingen kan ta fra meg.

Tirsdag var det en viss dialog mellom partene. Bråthens advokat Marit Håvemoen var i dialog med NSF med mål om å finne en løsning på konflikten.