Spillere smittet og lag satt i karantene etter håndballcup: – Veldig ubehagelig

Flere håndballspillere testet positivt etter Åpningscupen. Nå er siste del av turneringen avlyst.

Tommy Sørsdal er turneringsleder for Åpningscupen.

– Telefonen begynte å ringe lørdag kveld. En spiller hadde fått påvist koronasmitte. Så ringte det på nytt. Flere hadde testet positivt. Det var et mareritt, sier Tommy Sørsdal i Årstad IL.

Han er turneringsleder for Åpningscupen i Haukelandshallen, og opplevde at flere lag meldte om koronasmitte blant spillere i etterkant av turneringen.

Én smittet spiller førte til at fire andre lag ble satt i karantene. Sørsdal anslår at mellom 10 og 15 lag nå er i karantene.

Han sier at det er ingen som vet om spillerne ble smittet i forbindelse med turneringen.

– Det var veldig ubehagelig, men jeg fikk god hjelp fra kommunen. Jeg har også fått god støtte fra håndballkretsen, sier han.

Nærmere 400 lag var påmeldt turneringen, som startet med kamper for de eldste spillerne 20. august.

– Det er en veldig vanskelig situasjon. Vi har vært bekymret for at dette kunne skje lenge, men fikk tommel opp fra kommunen før vi arrangerte turneringen, sier han.

Bekymret

På samme tid som flere spillere testet positivt ble han kontaktet av lagledere og foreldre som var bekymret for at deres spillere skulle bli smittet i løpet av den siste delen av turneringen. Den skulle etter planen vært arrangert førstkommende helg.

Tirsdag denne uken ble siste del av håndballcupen avlyst.

– Jeg skjønner at barna er skuffet, men de aller fleste jeg snakker med sier at de ville tatt den samme avgjørelsen.

Åpningscupen er klubbens hovedinntektskilde. I tillegg var det tillatt med 400 tilskuere på tribunen, som kunne gitt merinntekter gjennom kiosksalg. Sørsdal sier at avlysningen får store økonomiske konsekvenser.

– Det er krise for klubben vår. Inntektene fra Åpningscupen er det vi lever av resten av året. Dette er årets store arrangement, men vi har ikke annet valg enn å avlyse, sier han.

Fakta Koronaregler for innendørs arrangement Inntil 400 personer i to kohorter uten faste, tilviste sitteplasser. Dersom alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tillatt med 1000 personer i to kohorter. Med koronasertifikat og test er det tillatt med 1000 personer delt i to kohorter uten faste tilviste plasser, og 2500 tilskuere i kohorter på inntil 500 dersom alle sitter på faste tilviste plasser. Kilde: Regjeringen.no Vis mer

Førde håndballcup måtte også avlyses på grunn av koronasituasjonen.

«Slik det er nå med dagens regelverk og utsettelsen av gjenåpningen, ser vi at vi dessverre ikke kan gjennomføre Førdecup på en trygg og forsvarlig måte», skriver de på sine nettsider.

– Kjempetrist

Trine Skarstein Dalland er daglig leder i Håndballforbundet Region Vest. Hun sier det er kjempetrist at cupen må avlyses, men understreker at de har forståelse for idrettslagets avgjørelse.

– Folk er ikke så flinke som de var til å holde meteren. Arrangøren opplevde også at det var krevende å holde kohortene fra hverandre. Opplever du som arrangør at du ikke klarer å opprettholde smittevernreglene, så har du et ansvar.

Hun forteller at de har regelmessige møter angående smittesituasjonen og på tvers av regioner i forbundet. Foreløpig er oppfordringen å gjennomføre arrangementer så lenge det lar seg gjøre innenfor smittevernreglene.

– Vi vil vurderer hvordan vi fortløpende kan legge til rette for lag som ikke kan stille til kamp på grunn av smitte eller karantene.

Mange fotballkamper utsatt

Fotballserien er også rammet av smittesituasjonen, ifølge Torstein Pedersen som er seriekampansvarlig i NFF Hordaland.

Han anslår at mellom 10 og 15 prosent av kampene er utsatt de siste 2–3 ukene.

– Det er utsettelse av kamper i alle aldersgrupper, både barn, ungdom og voksne. Fortsetter det slik må vi vurdere å forlenge sesongen.

Han forteller at de har bedt klubbene om å være fleksible når motstanderlaget har spillere som er smittet eller i karantene.

– Vi er opptatt av at både klubber og cuparrangører følger smittevernreglene. Det har vi inntrykk av at de gjør. Det er ikke nødvendigvis gjennom fotballen folk blir smittet, men det får konsekvenser for fotballen.