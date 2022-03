Dønnum returnerer til Vålerenga: – Får sommerfugler i magen

VALLE (VG) Aron Dønnum (23) gjør comeback i Eliteserien. Han har signert en låneavtale med Vålerenga frem til sommeren.

TILBAKE: Aron Dønnum og Dag Eilev Fagermo på presentasjonen av førstnevnte onsdag ettermiddag.

30. mars 2022 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er to kamper igjen i Standard Liège der vi ikke har noe å spille for. Jeg får sommerfugler i magen så fort jeg hører noe om Vålerenga, sier Dønnum på pressekonferansen i dag.

– Da jeg fikk lov til å tilbringe ferien min her var det bare å slå til, legger han til.

Avtalen varer i førte omgang frem til sommeren, og når klubben i Belgia starter oppkjøringen til ny sesong skal 23-åringen tilbake.

– Jeg er fortsatt Standard-spiller, og skal tilbake dit. De godtok denne avtalen fordi det er blitt som det er blitt på slutten av sesongen. Planen er å dra tilbake dit til sommeren, forklarer Dønnum.

– Vi har slitt med å score mål etter at Aron ble borte, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og legger til:

– Nå er målet at Aron skal være så god her at Standard Liège selger ham for mye penger og vi tjener enda mer, og sier at det har vært dialog mellom partene i et par uker.

– Det bør være en naturlig ambisjon at han skal være så sterk for oss at han blir landslagsspiller igjen, utdyper Fagermo til VG og beskriver Dønnum slik:

– Du får energi, du får glede, men også sinne og temperament. Aron har «passion» med stor P. Det er ikke å legge skjul på at da jeg kom var det mye jobb for å få Aron i vater til å prestere. Vi fikk det til, og jeg har nok vært litt rådgiver for ham etter at han dro til Belgia.

– Aron kan være med på å gi oss et boost. Det er mange kamper frem til sommeren han kan være med.

Dønnum forlot Oslo-klubben som en av Eliteseriens største stjerner da han signerte for belgiske Standard Liège juli i fjor. På det tidspunktet hadde 23-åringen fem mål og tre målgivende på ni seriekamper.

Eliteserien sparkes i gang kommende helg. Vålerenga møter Molde borte i første kamp lørdag 18.00.