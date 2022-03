Dønnum returnerer til Vålerenga: – Synes det skal hylles

VALLE (VG) Aron Dønnum (23) gjør comeback i Eliteserien. Han har signert en låneavtale med Vålerenga frem til sommeren.

TILBAKE: Aron Dønnum og Dag-Eilev Fagermo på presentasjonen av førstnevnte onsdag ettermiddag.

30. mars 2022 14:25 Sist oppdatert 10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er surrealistisk og rart, jeg hadde ikke sett for meg at denne muligheten skulle komme og på den fine måten som her, sier Dønnum til VG.

Han ofrer altså ferien etter den belgiske sesongen til fordel for spill i klubben han forlot i fjor sommer.

– Jeg får flere kamper, og etter én uke i ferie har jeg lyst til å spille fotball igjen. Jeg hadde nok uansett holdt meg i form her med Vålerenga.

Avtalen varer i første omgang ut juli. 16. serierunde spilles etter planen 31. juli. 23-åringen tilbake i sesongoppkjøringen til Standard Liège.

– Det er ikke mange som har gjort det før. Jeg synes det skal hylles at jeg heller vil spille fotball for Vålerenga enn å ligge på sofaen og spise potetgull, fleipet Dønnum om å reise til Oslo på lån under ferien.

Skal tilbake

Dønnum var på banen i 25 ligakamper og scoret to ganger for den belgiske klubben som ligger på midten av tabellen med to kamper igjen av sesongen.

– Jeg er fortsatt Standard-spiller, og skal tilbake dit. De godtok denne avtalen fordi det er blitt som det er blitt på slutten av sesongen. Planen er å dra tilbake dit til sommeren, forklarte Dønnum.

– Vi har slitt med å score mål etter at Aron ble borte, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og la til:

– Nå er målet at Aron skal være så god her at Standard Liège selger ham for mye penger og vi tjener enda mer, og sier at det har vært dialog mellom partene i et par uker.

– Det bør være en naturlig ambisjon at han skal være så sterk for oss at han blir landslagsspiller igjen, utdypet Fagermo til VG og beskrev Dønnum slik:

– Du får energi, du får glede, men også sinne og temperament. Aron har «passion» med stor P. Det er ikke å legge skjul på at da jeg kom var det mye jobb for å få Aron i vater til å prestere. Vi fikk det til, og jeg har nok vært litt rådgiver for ham etter at han dro til Belgia.

– Aron kan være med på å gi oss et boost. Det er mange kamper frem til sommeren han kan være med.

Les også Fagermo-støtte til VIF-profiler: – Han er ingen Rolex-gutt

Dønnum forlot Oslo-klubben som en av Eliteseriens største stjerner da han signerte for belgiske Standard Liège juli i fjor. På det tidspunktet hadde 23-åringen fem mål og tre målgivende på ni seriekamper.

Eliteserien sparkes i gang kommende helg. Vålerenga møter Molde borte i første kamp lørdag 18.00.