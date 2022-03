24. juli 2017. Norge taper for Danmark. Ingen vet at dette er siste gang Ada Hegerberg spiller for landslaget. Året etter blir hun kåret til verdens beste spiller Suksessen fortsetter med klubblaget Lyon. Landslaget vil hun ikke tilbake til. I dag kom kontrabeskjeden. Til glede for landssjef Martin Sjögren. Sport Fotball Fotball-Norge hyller Hegerbergs helomvending

En goalgetter med «the eye of the tiger», sier Jan Åge Fjørtoft om Lyon-stjernen.

– Long time no see. Jeg er tilbake, og det føles utrolig godt å komme hjem og komme tilbake til laget. Det sa Ada Hegerberg via video på landslagsuttaket torsdag. Hun lover at hun skal gjøre sitt for å bidra til store ting både på og utenfor fotballbanen. Hun skal gjøre det for Norge og den neste generasjonen.

Hegerberg uttaler seg dermed i landslagssammenheng for første gang siden hun valgte å bryte med laget i 2017. Nå er hun klar i årets VM-tropp.