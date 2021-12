Seks trenere på tre og et halvt år: - Det er så mye som er galt

André Hansen mener prestasjonskulturen er visket vekk i RBK. Han ber om at neste trener får tid.

- Det jeg ønsker mest er at vi får inn en tydelig plan. Hvordan skal RBK som klubb og lag se ut om tre år, spør Andre Hansen.

7 minutter siden

Keeperen ønsker ikke å adressere noe til tidligere trenere. Men sier han snakker om tingenes tilstand i Rosenborg som klubb.

– Jeg vet at man ikke får den lengste tiden på seg som trener her, med tanke på kravet om resultater. Men noe tid må man få. Skal du skape en prestasjonskultur, en vinnerkultur og en utviklingskultur, så skjer ikke det på to uker, eller på et år. Jeg synes prestasjonskulturen i RBK har blitt visket vekk de siste årene, innleder Hansen overfor Adresseavisen.