Skøyteløperne gjør alt for å unngå korona rett før Kina-reisen

Å få korona like før OL er et mareritt skøyteløperne ikke vil oppleve. – Jeg gjør det jeg kan for ikke å få det, sier Håvard Lorentzen.

Håvard Holmefjord Lorentzen, samboer Hege Bøkko og lille Emilie har levd så isolert som de bare kan den siste tiden.

10 minutter siden

Hamar: I Vikingskipet danser det norske skøytelandslaget rundt på isen. Sprinterne på den ene langsiden, de som går lengre distanser (allround) på den andre siden i det gigantiske bygget. Laget er delt inn i to kohorter, ett av mange tiltak innført for å unngå koronasmitte like før avreise til OL.

– Vi har gjort alt vi kan, innenfor rimelighetens grenser. Skjer det noe nå så er det uflaks, sier Jeremy Wotherspoon – på flere meters avstand til BT og med munnbind på plass.