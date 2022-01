Kjetil Jansrud fikk OL-billett i overraskende ekstrauttak

Kjetil Jansrud er klar for sitt femte OL – til tross for at en kneskade i desember bekreftet at lekene skulle gå uten ham.

NY OL-SJANSE: Kjetil Jansrud tok OL-sølv i 2018-lekene og får nå muligheten til å forsvare medaljefangsten.

23. jan. 2022 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

– De mer ambisiøse, meg inkludert, gikk for å rekke OL. Ting har gått over alle forventning og litt til. Det er en deilig følelse å sitte her nå og vite at det har gått bra, sier Jansrud i et forhåndsprodusert intervju sendt ut av Skiforbundet.

Han sier han blir stolt av å i det hele tatt være med. Ambisjonen er å konkurrere om medaljer, sier 37-åringen.

– Jeg blir ikke sendt til OL uten å være frisk nok eller god nok til å kjempe om det. Det har skikjøringen her (på Kvitfjell) bevist. Jeg har alt å vinne, og jeg sitter med en følelse av at jeg allerede har vunnet, sier Jansrud videre.

Jansrud fikk en stygg korsbåndsskade i Beaver Creek. Den skulle i utgangspunktet sette en stopper for OL-drømmen.

Sportssjef Claus Ryste sier til VG at det først er nylig de forsto at det kunne gå mot OL-billett. Korsbåndet ble aldri operert, selv om det var planen i utgangspunktet etter dennes skaden:

– Det var antatt en skade på korsbåndet, men den største skaden var på indre leddbånd. Opptreningen har gått veldig mye bedre enn forventet. Vi har fått testet det godt på ski, og da går vi for det, sier sportssjef Claus Ryste til VG.

Han sier Jansrud har gjort en fantastisk innsats og vært litt heldig og dyktig. Det blir en liten overraskelseseffekt, erkjenner Ryste.

– Starte kommer han til å gjøre. Han kommer selvfølgelig til å være en outsider, men Kjetil har vist før at han kan overraske, sier Ryste.

Jansrud selv har lagt ut en video på Instagram der reaksjonene hagler inn. Hekkeløper Amalie Iuel, kjæresten til Aksel Lund Svindal, skriver «Fy faen, så rått», alpintkollega Ragnhild Mowinckel reagerer med et vell av rosende emojier og teknikeren Atle Lie McGrath ber om at Jansrud får bære flagget.

– Kjetil Jansrud er en erfaren kulturbærer som er bra for troppen, og det er gledelig at han rakk å bli klar for OL. All ære til Kjetil og teamet rundt ham for den jobben de har gjort etter han ble skadet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding.