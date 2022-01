Kjetil Jansrud fikk overraskende OL-billett: – Grepet etter halmstrå hele veien

Kjetil Jansrud (36) er klar for sitt femte OL – til tross for en stygg kneskade i desember som så ut til å gjøre deltakelsen umulig.

NY OL-SJANSE: Kjetil Jansrud tok OL-sølv i 2018-lekene og får nå muligheten til å forsvare medaljefangsten.

23. jan. 2022 17:03 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var først for et par dager siden vi tenke at dette var mulig, ettersom jeg har tatt sjumilssteg hver dag. Men allerede da jeg fikk beskjed om at det kanskje kunne gro, var jeg fast bestemt på å gi full gass. Jeg har grepet etter halmstrå hele veien, men det viste seg å være riktig, sier Jansrud til VG.

Han sier han blir stolt av å i det hele tatt være med.

– Alle trodde jeg var ferdig. Det var jeg ikke, sier Jansrud på Aftenpostens spørsmål.

Ambisjonen er å konkurrere om medaljer, sier 36-åringen – drøye halvannen måned etter en stygg kneskade gjorde at han i utgangspunktet skulle miste OL:

Sportssjef Claus Ryste sier til VG at det først er nylig de forsto at det kunne gå mot OL-billett. Korsbåndet ble aldri operert, selv om det var planen i utgangspunktet. Jansrud selv utdyper overfor VG at han ikke tar noen unødvendig risiko ved å stille til start i Beijing.

– Det er et relevant spørsmål, men jeg føler ikke jeg gjør det. Verken Olympiatoppen eller det medisinske apparatet hadde sendt meg til OL om det hadde vært noen som helst tvil om at dette skulle gå. Det har vært en prosess for meg å kjenne om kneet er sterkt nok for å kunne prestere, sier Jansrud.

– Sånn sett har jeg gjort meg ferdig med risikovurderingen. Jeg ville aldri satt det medisinske apparatet eller forbundet i en posisjon hvor jeg pusher igjennom noe jeg ikke er klar for, fortsetter han.

36-åringen har fått en skinne som skal stabilisere kneet. Han skal kjøre med denne i OL – på samme måte som han hadde en skinne på hånda da han tok VM-gull i Åre for tre år siden.

– Den gir meg en ekstra trygghet og stabilitet. Det er min sikkerhet, men om man faller på ski slik jeg gjorde i Beaver Creek, er det ett fett om det indre båndet har grodd i seks uker eller to år. Risikoen ligger der uansett.

– Hvor inngripende tror du det blir å kjøre med en slik skinne?

– Det er det vi har brukt den siste uken på å finne ut av. Den har vist seg å være lite inngripende både teknisk sett og for bevegelsesmønsteret. Den har oppført seg bedre enn fryktet, sier Jansrud, som også sier at han sikkert kunne argumentet for å kjøre uten skinnen.

Marc Strauss, som er knespesialist ved Olympiatoppen, har vært svært involvert i prosessen rundt Jansruds skade.

Han sier den viktigste faktoren til at utforesset nå er OL-klar er tid.

– De fleste velger jo å operere med en gang, men vi valgte å skyve, og det fungerte til Kjetils fordel, sier Strauss til VG.

En operasjon hadde holdt ham ute i minst seks måneder, men med OL i horisonten hadde de et fjernt håp om at skaden kunne lege seg selv i tide.

Søndag ble avgjørelsen tatt.

– Fysiologien var på hans side. Slik vi ser det har skaden leget seg nok til at vi kunne gi Kjetil grønt lys til Beijing, sier han.

Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde er selv nylig tilbake fra en stygg kneskade, og har kvittert med seks verdenscupseirer denne sesongen. Han kunne ikke bedt om bedre nyheter før OL.

– Det sier noe om mentaliteten hans, han er en tøffing som er bestemt på målene han vil oppnå. Jeg skal ikke legge press på ham, men jeg blir ikke overrasket om han tar medalje i OL. Han har hatt comeback i et OL før, nå kommer han inn med lave skuldre, sier Kilde på telefon fra Østerrike, der han selv er i gang med OL-forberedelsene sine.

Fartskongene har hatt jevnlig kontakt i Jansruds rehabiliteringsprosess, og Kilde sier at han gradvis skjønte at OL-deltakelse var «planen» og ikke bare «drømmen».