Jakob Ingebrigtsen vil ikke prate med Gjert i EM: – Jeg er der for å springe løp

Neste uke skal Jakob Ingebrigtsen forsvare EM-gullene på 1500 og 5000 meter. I München vil også pappa Gjert Ingebrigtsen være, men sønnen er klar på at de ikke vil ha noen kontakt.

SØNN OG FAR: Jakob og Gjert Ingebrigtsen sammen i pressesonen under VM i 2019.

13. aug. 2022 12:44 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Mens han ikke fikk akkreditering til VM tidligere i sommer, har Gjert Ingebrigtsen - far og tidligere trener til Jakob Ingebrigtsen og nåværende trener til Narve Gilje Nordås - fått en trenerakkreditering til EM i München, som starter på mandag.

Lørdag stilte Jakob Ingebrigtsen til et pressetreff med norsk presse. I forkant hadde han uttalt til Stavanger Aftenblad at han «ikke hadde noen tanker» om farens tilstedeværelse i München, og at det ikke ville påvirke ham mye.

På spørsmål fra Dagbladet om han vil ha noen dialog med faren underveis i mesterskapet, svarer han kontant:

– Nei.

VERDENSMESTER: Jakob Ingebrigtsen ble verdensmester for første gang i karrieren da han vant 5000-meteren i VM tidligere i sommer.

Henrik Ingebrigtsen hadde i VM rollen som «altmuligmann» for broren.

– Tror du noen av brødrene dine vil sparre med Gjert inn mot løpene?

– Jeg er ikke der for å ha dialog med noen. Det gjelder alle like mye som enkelte. Jeg er der for å springe løp. Den eneste dialogen jeg har er med meg selv, sier Ingebrigtsen til VG.

– I utgangspunktet så er jeg der for å gjøre en jobb. Hvis jeg skal være helt iskald på det, så er det en del av meg som på en måte som har fullt fokus på å gjøre så godt jeg kan på de måtene jeg kan. De som er på tribunen og som kommer ned for å heie, det blir selvfølgelig sekundært. Det er jo gøy, men jeg kan ikke la meg påvirke av folk på tribunen og folk som heier på meg, sier Ingebrigtsen videre på pressemøtet.

Gjert Ingebrigtsen uttalte selv følgende til Stavanger Aftenblad om det å være i München samtidig som sønnen skal i aksjon:

– For min del har jeg et relativt profesjonelt forhold til løp og mesterskap. Men for første gang er jeg der uten å følge mine egne. Mesterskap er mesterskap. Vi får ta det for det det er og gjøre det beste ut av det, sa han til Aftenbladet.

Ingebrigtsen, som vant både 1500 og 5000 meter i EM da det sist ble arrangert (i 2018), skal løpe forsøk på 1500 meter mandag kveld (20:15). Deretter venter finalen på 5000 meter på tirsdag kveld (21:08). Ingebrigtsen skal der løpe sammen med Gjert Ingebrigtsen-eleven Narve Gilje Nordås.

Finalen på 1500 meter er torsdag kveld (21:05).