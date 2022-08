Viking klare for playoff – tross tap

(Sligo Rovers – Viking 1–0, 2–5 sammenlagt) Viking er klare for playoff i Conference League, til tross for svakt resultat i Irland.

11. aug. 2022 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Viking leverte festfotball i 5–1-seieren i det første oppgjøret mot Sligo Rovers. Men i returoppgjøret i Conference League var de usedvanlig tannløse.

– Det er nok en del Viking-fans som kjenner på frustrasjon etter denne kampen. Man vinner så komfortabelt hjemme, og så viser man så lite i bortekampen, sa fotballkommentator, Petter Bø Tosterud, i VG-studioet etter kampen.

Det lille som ble skapt i første omgang var det Sligo Rovers som sto for. Rett før pause fikk de et heldig mål, da et innlegg gikk via Sondre Bjørshol og i en perfekt bue over Patrik Gunnarsson i mål.

Sligo Rovers trengte med det tre scoringer til, for at kampen skulle gå til ekstraomganger.

BAKPÅ: Viking så til tider ut til å gå på autopilot i kampen mot Sligo Rovers.

Andre omgang var heller ikke noe fyrverkeri, men hjemmelaget øynet et håp om en opphenting av de sjeldne da de fikk straffespark, med drøye femten minutter igjen.

Frank Liivak tok det, men Patrik Gunnarsson gikk riktig vei og fikk slått den unna. Sligo rovers var først på returen, men med en strålende benparade reddet Viking-keeperen igjen.

– Det der er mesterlig keeperspill av Patrik Gunnarsson, sa Gjerde.

Det ble ikke flere mål og Viking er med det klare for playoff til Conference League. I playoffen møter de rumenske FC FCSB.