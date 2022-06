Smeller bomben i Trøndelag? Følg cupfesten på adressa

Siste innlegg

av Ole Sagbakken DEL Takk for spørsmål. Skulle sjølsagt tatt med benken her. Den ser slik ut: Tangvik - Røsten, Vecchia, Fiabema, Gaustad, Broholm, Chrupalla

DEL Er Broholm med? Paula

DEL Hvorfor er ikke Stefano Ve med? Er ha skadet.... Agnes Berit

DEL Kjetil Rekdal velger å spare noen av sine mest etablerte spillere. André Hansen, Per Ciljan Skjelbred, Adrian Nilsen Pereira, Pavle Vagic og Noah Holm er ute av kamptropp, mens Tobias Børkeeiet som ventet er ute med en lyskeskade. Fra tapet mot Lillestrøm gjøres det fire endringer: Renzo Giampaoli er inne for Pavle Vagic, Edvard Tagseth erstatter Adrian Pereira, mens Olaus Skarsem og Vebjørn Hoff kommer inn for Per Ciljan Skjelbred og Stefano Vecchia. Målscoreren fra Åråsen er med som joker i dag!

DEL Lagoppstillingene er ute! Vi står overfor et oppgjør med 3-5-2 vs. 3-5-2. Hjemmelaget stiller uten noen av sine faste innslag, med midtstopper Bendik Brevik, kaptein Adrian Olsen Teigen, vingback Ermal Hajdari og midtbaneterrier Sander Saugestad som de tyngste fraværene. Børge Nonstad kunne vikariert som en av tre midtstoppere, men også den lokale 21-åringen er ute med skade. Dermed stiller hjemmelaget uforandret fra helgas 2-0-seier mot Asker.

av Ole Sagbakken DEL Her er RBK-laget: Julian Faye Lund – Renzo Giampaoli, Markus Henriksen, Sam Rogers – Erlend Dahl Reitan, Olaus Jair Skarsem, Vebjørn Hoff, Victor Jensen, Edvard Tagseth - Carlo Holse, Ole Sæter.

av Ole Sagbakken DEL Hei! Her kommer livesending fra 17.45. Vi følger disse kampene tett: Levanger - RBK. Byåsen - Stjørdals Blink. Og Strindheim - Kristiansund. Har du spørsmål til oss i studio eller reporterne ute på arena: Køl på her, så diskuterer vi underveis i sendinga!

DEL På de to siste oppgjørene lagene mellom har det kommet mer enn 2 000 publikummere til Moan. I 2013 kom det hele 4 630 tilskuere! Det er ventet en folkefest på Tobb Arena Levanger også i kveld, så får tiden vise hvor mange tusen tilskuere som finner veien til Levanger.

DEL På veien mot 2. runde i NM har begge lag vært på besøk i hverandre sine nærområder. Levanger dro til Trondheim for å slå Trygg/Lade 2-1, mens Rosenborg dro til Innherred for å vinne 6-0 mot Verdal.

DEL Rosenborg har på sin side gjennomført en vårsesong hvor de allerede ser ut til å være hektet av i kampen om å vinne Eliteserien. Helgas tap mot serieleder Lillestrøm var et tilbakesteg, etter 4-0-seieren borte mot Vålerenga i siste kamp før landslagsoppholdet. Til helga venter tabelljumbo Kristiansund i Eliteserien, men først skal Kjetil Rekdal og co unngå et bananskall, og bruke onsdagen til å avansere til 3. runde i NM.

DEL Levanger har hatt en fin vårsesong i Post Nord-ligaen avdeling 2, og ligger øverst blant et kobbel av lag i midtsjiktet på tabellen. LFK innehar tredjeplassen, med syv poeng opp til opprykkskvalifisering. Der ligger Ull/Kisa, som er Levanger sin motstander kommende søndag. Det er sannsynlig at Per Verner Rønning og hans menn vurderer det som viktigere å vinne søndagens kamp enn kveldens kamp, men i oppladningen til NM-kampen har de til lokalavisa iLevanger uttalt at de vil gjøre sitt aller beste for å gi RBK kamp, og unngå å tape.

DEL Vi står overfor et oppgjør mellom to trønderlag som har møttes fire ganger i løpet av de 15 siste årene, alle på Levangers hjemmebane på Moan. Alle kampene har endt med seier til den suverene storebroren i sør, med sifrene 0-5 i 2009, 1-4 i 2013, 0-7 i 2015 og 2-4 i 2017. Ved de to forrige møtene, var det et OBOS-ligalag som var vertskap. I dag møter Rosenborg en andredivisjonsmotstander.