Vålerenga er «et mysterium». Lyn er i skyggenes dal. Derfor går det galt i oslofotballen

Oslo-fotballen sliter om dagen. Fotballekspert Lars Tjærnås peker på flere grunner det.

Fra seriegull og opprykk Til bunnstrid og nedrykk Fotballagene i hovedstaden sliter.

8 minutter siden

For over et halvt århundre siden regjerte Oslo i Fotball-Norge. Mange kalte den øverste divisjonen for Trikkeserien, og på tre strake år var seriemesterne i norsk herrefotball fra hovedstaden.

Lyn vant i 1964, Vålerenga i 1965 og Skeid i 1966.