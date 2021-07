Oftedal om smitterekord i OL-byen: – Ikke en god nyhet

TOKYO (VG) Stine Bredal Oftedal og resten av de norske håndballjentene føler seg fortsatt trygge inne i OL-bobla, men liker ikke å høre om smitterekord i Tokyo.

FØLER SEG TRYGGE: Stine Bredal Oftedal jubler sammen med Nora Mørk, Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord og Sanna Solberg etter seier i åpningskampen.

– Det er selvfølgelig ikke en god nyhet å få, men samtidig er vi i en boble. Så jeg føler vi er veldig adskilt fra det. Men det er kjedelig for Japan og verden generelt når disse tallene fortsetter å stige, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

Tirsdag slo de Angola i sin andre OL-kamp og har dermed vunnet to av to kamper.

Samme dag kom nyheten om smitterekord i OL-byen Tokyo. Det til tross for unntakstilstand i byen.

– Vi får ikke gjort så mye med det annet enn å fortsette med å være forsiktige og påpasselige. Vi er i en boble og vi er her for å prestere. Så vi må egentlig bare forsøke å være så forsiktige og profesjonelle som mulig, sier Nora Mørk.

Hun legger til at hun fortsatt synes det er bra at OL arrangeres.

Myndighetene i Tokyo melder at 2848 mennesker har blitt registrert smittet av coronaviruset det siste døgnet. Det skriver Japan Times. Det er det høyeste antallet smittende på et døgn siden pandemiens start i den japanske hovedstaden.

Myndighetene er også bekymret for kapasiteten i Tokyos sykehus, og allerede før mesterskapet ble de bedt om å gjøre klar flere sykesenger.

Samtlige av håndballjentene VG snakker med etter kamp forteller likevel at de fortsatt føler seg trygge i OL-bobla.

– Det handler om å ta vare på seg selv. Vi er vaksinerte alle sammen, og jeg synes vi er veldig flinke, sier Mørk.

Hun får støtte av lagvenninne Camilla Herrem.

– Det er veldig dumt å høre, men jeg føler også at vi som er i denne bobla gjør det vi kan for å gjøre det tryggest mulig. Vi prøver å holde oss minimalt ute blant folk selv i OL-landsbyen også, sier hun.

Håndballjentene og resten av OL-utøverne lever i en boble under lekene hvor de blant annet bruker munnbind hele tiden, ikke har kontakt med mennesker som ikke er tilknyttet arrangementet og testes hyppig.

– Forhåpentligvis har ikke dette så mye å si for oss ennå. Det har vært litt smitte inne i landsbyen også, men vi krysser fingrene for at vi får lov til å fortsette, sier Stine Skogrand.

